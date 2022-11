LAS MUJERES POETAS Un poema de Susana Thénon y lo que se espera de nosotras

El año pasado, la editorial Corregidor llevó adelante un trabajo de recuperación de la obra de una de las poetas imprescindibles de la literatura argentina, la poeta Susana Thénon. Los dos tomos estuvieron a cargo de María Negroni, una de las mejores escritoras actuales de nuestro país y de Ana María Barrenechea que también tiene una larga trayectoria como crítica literaria. Tres mujeres brillantes que dialogan y recuperan, como dice en la contratapa, una amistad y vieja complicidad tramada en esos “lugares extraños” del poema que no se pueden explicar pero sí comprender.

Si bien Susana Thénon podría pensarse en la misma línea irónica y feminista de Alfonsina Storni, yo muy tímidamente creo que ella tiene un despojo que también le permite la época (es posterior a Storni) y un desparpajo que se quita de encima la solemnidad de las formas y los moldes, de las que nuestra “poetisa” por excelencia siempre hizo una demostración del manejo. Pero no quiero hacer una crítica porque no me siento apta y porque ayer leí a Betina González en un ensayo publicado en la revista Creaciones de ElDiarioAr, en el que toma un texto Joan Didion sobre Franny y Zooey de J. D. Salinger. Solo Didion se atreve con mordacidad a analizar la obra y un poco a destrozarla. Una mujer como Didion siempre llama la atención, en este caso puntual porque se animó a escribir una reseña negativa mientras todos reverenciaban la novela, pero ella con su inteligencia pudo exponer sus argumentos sin cuestionar la belleza, y yo pienso que además el plus de Didion es ser mujer de quien se espera siempre la complacencia y dulzura. Betina Gonzalez escribe pensando en cómo opera la crítica del arte, esa actividad parasitaria, y va citando a distintxs autores para enlazar su pensamiento en favor de la lectura que goza de los textos. Recomiendo leer a todas las autoras que voy mencionando porque ayudan a pensar y porque siempre se paran más cerca del lado de las incertidumbres que de las respuestas completas. Lo mismo elijo con las poetas, y hoy que ando con Susana Thénon en el escritorio, también asumo que me gusta la escritura que me hace reir, que me divierte, y para mí la risa muchas veces surge de la incomodidad:

Para mí que

las poetas mujeres

tenemos que juntarnos

para salir

para enfrentar

la humanidad hostil

pero hay que hacerlo con dulzura

¡FEMINEIDAD!

las poetas mujeres

hemos de unirnos

para vencer

a poemazo limpio

aunque nos tiren la casa abajo

a pedradas

a pleonasmos

las mujeres poetas

debemos mantenernos codo a codo

pero sin codearnos

mano a mano

pero sin manosearnos

cheak to cheak

pero sin chequearnos

y tête à tête

pero sin pecharnos

muy dificil

las mujeres poetas

hemos de divorciarnos

¿y de quién? ¿y de quién?

de las poetas mujeres

hombres no hay hace rato.

*

