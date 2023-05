Las fotos del devenir

Todos los días Google me hace un video con una compilación de fotos, lo edita solo y pone una musiquita instrumental de fondo. Parece un video de cumpleaños de esos de antes que nos hacían dejar de estar en la fiesta para reconocer que era la fiesta de alguien, “el decorado se calla” se sienta y ve la pantalla, se emociona aplaude y deja salir un ahhh o un uhh. Nunca me gustaron esas pausas pero las hice, fui obediente a medias, seguro me reí de algo que me pareció ridículo en cada uno de los videos, incluso los de los actos escolares ya sentada entre las docentes y seguro también me emocioné porque el cinismo no me gana siempre el cuerpo.

Me gusta esa arbitraria memoria del celular que reúne un par de imágenes con un título que las agrupa: “otoño”, “retratos”, “el paso de los años”, “en la ruta”. Muchas veces veo fotos que me hacen recordar ese tiempo, no lo recuperaría si no fuese por la imagen y creo que por eso mismo insisto en tener siempre la cámara a mano. En eso, pienso, que están cerca la escritura y la fotografía, en tratar de retener un presente para siempre.

*

UN DÍA COMO CUALQUIER OTRO

I entra el sol tajante por la ventana y nos divide en luz y sombra

II tocan el timbre varios niños y piden pan duro -no quieren leche

III obreros de la nada fabrican las mejores esperanzas

IV vuelan noticias a baja altura y rompen la barrera del sonido

V algunos en las esquinas no saben qué hacer

VI un cañonazo divide el día en antemeridiano y posmeridiano

VI las palomas bajan a picotear semillas en la Plaza de Armas

VIII 3.5 millones revuelven un té con mirada mayoritaria

IX enseñan a los niños a pendularse en un columpio

X los autos cruzan con luz roja la gente cruza con luz roja en 50 años más el Parque Forestal será eterno un charlatán pronuncia un discurso en la calle San Diego

XI una pareja se besa en la calle y recibe el repudio de la gente

XII monóxido de carbono 6 partes por millón normal

XV empresas de papel arden en la mesa de juego de un niño rico

XVI un 75% de la población confunde capitalismo de estado con socialismo

XVII piden medicamentos por las radios como si hubiera epidemia

XVIII una cadena nacional encadena al país por radio y televisión tocan el Angelus en el Barrio Ejército

Elvira Hernández

*

Por un túnel de la Feria del libro hay una muestra de fotos. Es un túnel y es un viaje en el tiempo. Cada año tiene su par de fotos icónicas. Son como tajos que se abren en los ojos. Saco foto a la de Menem hablando por teléfono, a la de Sábato con Alfonsín, a la de Maradona con la copa. Veo que Tizi tiene la ley del aborto. Miré con pena la del 2020, enfermeras y médicos con barbijos. Las tres nos detuvimos en imágenes distintas, lo que nos interpela es íntimo y a su vez un diálogo con la historia de nuestro tiempo.

*

Antes de la pandemia el mundo era otro, dice mi amiga. El grupo de amigos era otro, o sea, era el mismo pero teníamos una dinámica que cambió. Qué sé yo, todo cambio, esto cambió.

Vamos las tres con Muriel y Tizi caminando por los pabellones de la feria, una sostiene el mapa, sabemos el número de stand nos pasamos el bebé como a una antorcha. Sin ponernos de acuerdo, todos los que caminamos armamos dos carriles, somos los que van y somos los que vienen, iguales a hormigas.

*

En ese vaivén de pasos que se dan solos, de frenadas con la vista sobre las mesas, de libros sostenidos en el aire, pienso en nuestra insignificancia, en la cantidad perturbadora de hojas que no veremos, de historias que no conoceremos, todos los libros que jamás sabremos que existen. Me abatata el mundo tan inmenso, el mundo lleno de cosas y de caras. En un campo, por ejemplo, o en un paisaje de la costanera frente al río puedo respirar sin ansiedad porque la naturaleza está llena de lo no soy, de lo que no seré y que a su vez vive tan adentro mío. Las ciudades grandes, los lugares plagados de voces me excitan y atormentan con preguntas. Siento que también es necesario sentirse invisible en la marea, senttirse mudo en el murmullo, un grillo callado entre las raíces.

*

Vuelvo a los álbumes que se arman solos: “mirá qué chiquita está Franci”, “ahí ni miras a volver a ser madre”, “ahí sin jamás pensarme escribiendo y publicando”. El devenir siempre es asombroso. Mi amiga se ríe de las fotos con el bebé acostado sobre mi pecho en el colectivo, todos nuestros afectos están atentos a nuestras necesidades, nos acompañan en el cuidado cerquita o a la distancia estamos juntos, una red de manos que siempre agarro. Las mismas caras que aparecen en las fotos viejas también están en estas nuevas que traigo de regreso, me reconforta lo que permanece y lo nuevo me expande hacia la incertidumbre. Como un silbido que no sabemos hasta donde se escucha, pienso en las cosas que nos pasan, en los cambios que nos transforman en otros, en las vueltas a las cosas que queremos para siempre. En que un día como cualquier otro el sol aparece y nos ilumina partidos en luz y sombras.