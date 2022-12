Las fotografías

En un poema Luis Cháves elige como escenario una pared cubierta con una hiedra para escribir un desgarro: el cáncer que va extendiéndose en el cuerpo de una joven de dieciséis años que tiene un tatuaje y que escucha la canción del título. El poema tiene la potencia de lo bello, y como un leñador sin titubeos va de a poco profundizando en el corte, de la vida y del poema que también es orgánico. No se nombra la muerte, creo, aunque lo tengo siempre cerca para confirmar prefiero no hacerlo porque cada vez que lo leo lloro.

*

En mi casa siempre hubo una enredadera que empezaba en la medianera que daba a nuestros vecinos y llegaba hasta el patio de casa. Subía por encima de la puerta. El día que la talaron cayeron nidos, panales, bichos. La canilla que quedaba escondida ahora está adentro de lo que es el garage. Fue lo último que construyeron cuando yo todavía era chica, cuando estuvo listo con mis amigas organizábamos piyamadas porque tenía cierta autonomía de la casa. Los vidrios eran espejados y a la siesta, cuando eso significaba una novedad, me estiraba para asomarme y espiar la misma nada que veía abriendo la puerta. Las ventanas de mi casa siguen mirando el mismo paisaje inalterable, aunque los paraísos de la canchita del frente a los que le pintaban los troncos de blanco ya no estén y haya otros árboles flacos que aún no sé cómo se llaman. Pocas cambian tan poco como mi mirada sobre la ciudad en la que crecí, la casa en la que me crié, los vínculos entre mis padres y hermanos.

*

Siempre saco fotos, a todo, de todo, todos los días. Mantengo las redes activas con imágenes, no sé por qué lo hago porque no lo reflexiono pero cuando mamá muy esporádicamente encuentra una foto mía de chica entiendo algo. Fui la menor de cinco hermanos y casi no tengo imágenes mías, creo que porque estaban en otras ocupaciones más urgentes que eternizar momentos, igual siempre me mandaron el dinero de las grupales de fin de curso o la de los actos escolares que sacaba la Tina. En su local exhibía en la vidriera los álbumes completos de casamientos, cumpleaños o fiestas que las contrataran. Los sábados solíamos ir a tomar helado y cruzar a mirar qué fotos estaban puestas. Una curiosidad que ahora sosiega facebook, instagram o los estados de whatsapp.

*

Nos sentamos con la chiquita y ella le sostuvo la mano al hombre disfrazado de Papá Noel en el shopping. Entré con ella al reducto de la foto adornado con bolsas de los locales vacías pero con papeles, adornos rojos y plateados y un muérdago artificial enredado en el cerco. Este año se vio en un video del 2021 recibiendo un caramelo de su mano mientras ella caminaba por el costado,a modo de refuerzo del hábito pagué mil pesos una impresión nuestra de esta edición. Me gusta que me cuente su relato del momento, su lenguaje nombra a Papanel y agrega que le va a traer una muñeca y que le preguntó si se porta bien. Además imita que en vez de Francisca le dijo Franchesca y se ríe.

*

Una vez escribí poemas familiares que podían leerse como un álbum roto. Esto me lo dijo otro poeta que yo admiro mucho y me mandó a conocer a Sharon Olds, después de leerla guardé ese archivo para siempre. En la sutileza de hacer conocer a un autor a veces está el mensaje implícito de esto que más o menos querés decir ya está escrito y de manera insuperable. Es un ejercicio hermoso para aplacar la desinteligencia.

*

Traducción libre de un tema inédito de Chan Marshall

i

Arrancaron la hiedra.

De raíz. No les fue fácil, sin embargo.

Emplearon podadoras,

palas y guantes para no lastimarse.

Esa hiedra que tardó años en cubrir

la pared al fondo del patio.

Aferrada al concreto, parecía resistirse.

Era su territorio.

Si hubiera podido hablar

no lo hubiera hecho,

habría gritado,

no hubiera perdido el tiempo

en hacerlos entrar en razón

porque el objetivo de esta mañana

era cortarla, ver la pared lisa, perpendicular.

La hiedra dejó marcas

como huellas de ave pequeña,

similares a las que dejan en la arena

los pájaros marinos.

Tenías dieciséis en esa foto,

atrás la hiedra crecía como un cáncer.

Sin simetría, con determinación.

Dieciséis y ya sabías

lo que las manos no alcanzaban,

lo que era tu nombre escrito en tinta china,

lo que era una canción repetida hasta dormir,

despertar con ella.

Sabías de esta ciudad de tullidos,

obesos y descompensados,

condenada a la pequeñez.

La hiedra nada sabía de eso

pero crecía detrás tuyo

en la misma foto

donde aún tenés dieciséis

y ya la pared está totalmente verde,

cubierta por la hiedra que no sabe

lo que nosotros sí.

Por eso pueden cortarla de raíz,

con esfuerzo pero con éxito.

Al sol le da lo mismo,

igual cae directo sobre la pared

donde no está tu sombra.

Ni la hiedra.

ii

La lluvia sobre tu nombre

escrito con tinta china, ¿recordás?

Empezó a correr sobre el papel,

sin simetría, con voluntad propia.

Como lo haría una hiedra en la pared

donde alguien hubiera podido tomar una foto

a la niña de dieciséis,

que ya no era niña,

obsesionada con la palabra deformidad,

dormida escuchando la misma canción

que ya es difícil precisar de dónde proviene

si de adentro o de afuera

yellow hair / you are such a funny bear

Y las cosas que crecían sin saber nada de esto.

Durmiera o no la niña, crecían, como el cáncer.

La hiedra también.

Entonces el nombre se convertía en otra cosa:

una mancha negra sobre papel,

como una enfermedad

o la idea que tenemos de la enfermedad.

La hiedra en cambio

no tiene ideas.

Si se enferma, muere.

La niña tiene ideas,

se enferma, muere.

Pero la hiedra estaba sana,

seguía creciendo,

empezaba a invadir la casa del vecino.

El vecino tullido que vive con su madre,

la madre obesa,

la familia descompensada

que tenemos de vecinos.

De todas formas, la cortaron de raíz

aunque estaba sana,

de un verde temperamental.

No porque tuviera ideas la planta

sino por cosas que explicaría mejor

un biólogo o un botánico

o tal vez la gorda de al lado

que vive hablando de su jardín,

del jardín y de la voluntad de un dios

que le envió un hijo tullido

como castigo tal vez,

por obesa,

por gorda,

por solterona,

por vecina,

por que sí.

Porque no hay razón para nada,

un día algo está sano,

la mañana siguiente lo arrancan de raíz.

Un día se tiene dieciséis

y la vida es una extensa playa en la tarde,

la arena tatuada con huellas de pájaros marinos.

Y ese momento dura lo que dura

una canción que se repite

hasta entrar en el sueño

mientras lo demás sigue creciendo,

dentro y fuera,

en silencio,

lejos de la simetría,

con determinación.

Luis Cháves

Para seguir a Belén Zavallo en redes sociales:

Instagram: @belenzavallo

Facebook: Belén Zavallo

Twitter: @MBelenzavallo