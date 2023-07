Las complicidades

Blondi es una madre que parió a los quince años después de querer abortar, su hijo le dice entonces “soy un aborto mal hecho literalmente” se ríen juntos. Juntas la madre y ella también fueron a ese médico que las estafó. Somos cómplices los dos. La canción en loop. La hermana, Martina, se fuga de la familia ideal: un matrimonio exitoso con dos hijos. En una comunidad hippie chapa con un yogui que es el exmarido de Dolores Barreiro. El marido (Leo Sbaraglia) que no sabe qué hacer con sus dos hijos se los deja a Blondie y Pepa, cuando la cuñada le dice “hacete cargo” él responde “¿cómo me vas a hacer esto?”. Los varones aparecen como gente que no está nunca presente en forma física, el padre está en diálogos y eso está bien. Pasa desapercibido, naturalizado como forma de vincularse desde la borradura, padres tachados por elección. Si esto no genera nada, del otro lado lo que incomoda es Blondi que es madre pero no actúa como tal. Quien mira la película se pregunta cómo puede una madre ya de cuarenta, porrearse con su hijo, salir a bailar, dormir hasta tarde, vestirse así. Las lanzas siempre en las madres. Blondie, no solo cría desde su temprana adolescencia a Mirko, lo hace siendo a su vez criada por Pepa (Rita Cortese). La madre no tiene fecha de vencimiento. Martina, la tía de Mirko, ve en él su talento y le regala dinero, Mirko aplica una beca, puede viajar a España pero no puede decirle a la madre que se va. “Aunque tengas a alguien para cog*er, siempre estás solo”, dice Blondie, la madre y la amiga, pero también habla la lengua de la mujer decepcionada por el fracaso. Mirko piensa que ella se va a sentir sola, la protege como saben hacerlo los animales: por instinto. El cachorro y la hembra lamiéndose el cuero al sol pero estos fuman en una plaza, se desafían a subir sobre el monumento. Blondie despide a su hijo con entereza después de enterarse por su hermana que Mirko va a irse, después del aeropuerto, del saludo final vuelve al auto con su madre y ahí el desplomo. Se vuelve a llorar siempre en el hombro de la madre. Muchas mujeres en la película contando un tramo de la vida: un trabajo mediocre, una misma casa de la infancia que seguirá siendo la casa de la madre con sus hijos y los hijos de sus hijas. Imágenes poéticas en fuga como líneas que descansan en pequeños detalles: adornos dentro del auto, el pliegue de las sábanas, la cuchara entrando a un plato de guiso, la cabeza hundida en una reposera. Hay belleza y tristeza, y creo que ahí es donde reside la verdad de una película que no cuenta mucho y que no importa lo que cuente, porque lo muestra y se hace real.

