La quietud del movimiento

“Es un lenguaje simple. Un lenguaje puro.” Dice un programador de la serie sobre la creación de Spotify. Parece que habla de poesía pero no, habla de ceros y unos que pueden crear un mundo nuevo dentro del mundo. Algo que no existía y que puede transformar la realidad tal como se concibe hasta un momento antes de que aparezca.

*

Camino temprano hasta un arroyo para buscar imágenes. Nada viene de mí. Todo me queda afuera, por eso, busco. Piso el pasto sudado de rocío. Debajo de mis pantuflas crujen yuyos secos, aunque vaya en silencio anticipo mi movimiento. Unos cuises se esconden entre piedras grandes que parecen salidas de otro tiempo. Las piedras son grises, casi blancas y porosas. Las he visto bajo la lluvia y nunca adquieren brillo. Hay cosas que son secas, impermeables. Hay personas que también parecen hechas de un material similar, pienso y me figuro la última conversación con mi padre. Los pájaros también tienen un lenguaje y no dejan de usarlo. Una bandada negra surca una franja de cielo como un tachón. Yo también anulo el pensamiento y escucho. No puedo ver si es una iguana lo que se sacude entre las zarzas. Un grupo de ocho loros sacuden sus lenguas y plumas inquietas bajo los eucaliptos, en los sauces hay morajúes, en árboles llenos de espinas hay calandrias, en los troncos enfrentan la gravedad los pájaros carpinteros mientras taladran sin parar de una corteza a otra, parece un paisaje quieto hasta que te acercás. Nada se detiene. Hormigas, polillas, pelusas que flotan en el agua.

*

Una perra vieja y bajita me acompaña. No le hablo. No me ladra. Le dimos de comer ayer con Francisca. No sé si lo recuerda y por eso cree que necesito una guía. En el agua se replica la vegetación. Más al fondo hay tortugas suspendidas en una parsimonia verde. El barullo de los picos es tan potente que dejo de oírlo. A los charlatanes les pasa lo mismo, pienso. Nombrar las cosas que veo no hace que existan. El lenguaje queda fuera de la creación pero lo visto me transforma.

*

