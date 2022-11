que no encierre belleza.

Una historia puntual se cuenta en ella,

algún dolor. Pero también su fin.

Las cicatrices, pues, son las costuras

de la memoria,

un remate imperfecto que nos sana

dañándonos. La forma

que el tiempo encuentra

de que nunca olvidemos las heridas.

*

La pequeña batalla de los días es una antología de la poeta colombiana Piedad Bonnett que editó en nuestro país Llantén, la editorial de Natalia Litvinova y Tom Maver. En su breve prólogo la autora, que además es narradora y docente y que ha recibido numerosas e importantes distinciones, lo dedica a poetas argentinxs que han poblado sus lecturas y la de sus estudiantes. Dice que esta compilación caprichosa de poemas de distintas épocas es un edificio con muchas puertas por las que cada lector puede entrar siempre que le parezca gratificante y gozoso.

*

En el año 2011 reúne poemas en Explicaciones no pedidas y, en esa sección, el primer poema es Las cicatrices. Ese mismo año, (y supongo yo que después de la compilación de los poemas, como un gesto anticipatorio) su hijo Daniel de veintiocho años se suicida, y a los dos años, publica Lo innombrable, una novela que aborda el tema más doloroso por el que la voz de una madre puede atravesar. La leo y alterno en entrevistas que ha dado, Piedad es sensible sin dejar de ser inquebrantable, habla sobre el lenguaje como forma de trabajar para hacer posible lo que que desgarra salga transformado en belleza. La leí más por encima en 2019 y en estos días volvió a aparecerse, la poesía tiene un tiempo para nosotrxs, creo que los hilvanes que me la traen tienen que ver con el taller, porque proponemos un recorrido geográfico y llegar a Colombia fue también la excusa para recuperarla, pero además desde Joan Didion en Noches azules donde también aparece la madre y la hija muerta, Marina Mariash con Efectos personales donde el suicidio es la decisión de la madre, la potencia de la literatura se me levanta encima para desandar lo traumático sin caer en la autoconmisceración, y pienso que es una de las maravillas que solo la literatura hace posible. Abrir la vida para ficcionalizar el dolor, desarmar el dolor y convertirlo en belleza, ahí la batalla de los días.

*

En el podcast La cruda, Migue Granados tiene un episodio con la mamá de Ángeles Rawson. No me animé a escucharlo enseguida que salió, eso no me pasa con los libros, a las historias narradas no les temo, al contrario sean del tema que sea, siempre que perciba un trabajo con las figuras del lenguaje, disfruto de la trama, en cambio, cuando lo que hay que escuchar no está mediado por el oficio literario, me protejo un tiempo hasta que me armo de valentía. La realidad siempre duele más. Jimena Aduriz no solo habla de su caso, o sí, pero al hacerlo destraba otros temas que tienen que ver con la responsabilidad de los medios masivos de comunicación en la construcción de los hechos, la posición de la mujer en las historias de femicidios y la habilitación de la agresión gratuita a través de los comentarios abiertos al público, siempre cobarde y anónimo. Además de perder a su hija, porque el encargado del edificio Sergio Mangeri quiso abusarla y como no pudo la mató, relata las acusaciones a su marido que hicieron por el mal desempeño de la fiscalía. Hasta el presente el dolor que revive es el de imaginar el llamado de su hija pidiéndole ayuda y su impotencia al no haber estado ahí. Lo innombrable es dicho con crudeza. Un relato que habla hasta con los silencios. Como escritora pienso que sólo la poesía aparece cuando no podemos hablar. Como madre entiendo que la boca puede volverse tumba, la lengua pala, la tierra encima y los gusanos siempre comiendo las palabras.

Entre las acusaciones que recuerda, Jimena Arduriz cuenta que en un programa hicieron una genealogía sentimental de ella, en donde “por haberse casado tres veces” caían consecuentemente afirmaciones del tipo entonces es una mala mujer, por ende, mala madre.

*

Siempre he percibido que todo lo que pasa con las hijas, recae en las madres. Piedad Bonnett, (y acá enlazo con el principio porque siempre la escritura me arrincona en callejones que no pensaba toparme), dice que la culpa del suicidio es uno de los temas que elige dejar fuera de la obra, porque la vida se cuela en la literatura pero hay cosas del cuerpo que se alojan y se afianzan en lugares inaccesibles hasta para la propia lengua.

*

