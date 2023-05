La palabra presa

no sé,

mejor hablame y te creo. Así como quien reza sin un deseo de asceta: todo poema es de amor, toda guerra es interior, toda palabra

está presa.

En otra red, Elena Anníbali sube un poema de Watanabe:

El anónimo

Desde la cornisa de la montaña

dejo caer suavemente una piedra hacia el precipicio,

una acción ociosa

de cualquiera que se detiene a descansar en este lugar.

Mientras la piedra cae libre y limpia en el aire

siento confusamente que la piedra no cae

sino que baja convocada por la tierra, llamada

por un poder invisible e inevitable.

Mi boca quiere nombrar ese poder, hace aspavientos, balbucea

y no pronuncia nada.

La revelación, el principio,

fue como un pez huidizo que afloró y volvió a sus abismos

y todavía es innombrable.

Yo me contento con haberlo entrevisto.

No tuve el lenguaje y esa falta no me desconsuela.

Algún día otro hombre, subido en esta montaña

o en otra,

dirá más, y con precisión.

Ese hombre, sin saberlo, estará cumpliendo conmigo.

*

Me acuerdo que siempre que necesitaba nombrar algo que me tenía anclada en cuerpo y pensamiento, justamente eso, me dejaba sin palabras. Pienso también en dos hombres que cada vez que tenían que hablar, se callaban. Quizás desde afuera pensar en la necesidad de ponerle a esa sensación un texto es más bien una obsesión de quienes escribimos. No todo tiene una correlación con lo discursivo, dice María Negroni “todo es traducible, menos el lenguaje”. Y a esta frase tan hermosa que resuena como una gota que cae infinitamente desde una canilla abandonada, se le suma la imposibilidad de poder nombrar lo que es real antes de ser dicho. Me gusta cómo Watanabe entiende con calma lo que no puede ser escrito, y también que lo haga escribiendo. No tuve el lenguaje y esa falta no me desconsuela.

*

Durante un trimestre en un quinto año de la secundaria, propuse que mis estudiantes escribieran entradas como de diarios o registros como si se tratasen de una memoria de la juventud, ellos a su vez recibirían los textos que desde un penal de La Plata escribían otros jóvenes que estaban presos. La cárcel amplía la libertad de la palabra, sentí eso en cada entrega que me llegaba por correo de un escritor que les daba taller desde esa otra ciudad. No había rodeos para morder el hueso. Cada texto contenía la brutalidad y la belleza de eso que se nombra desde la carne de la experiencia. Entre el mundo de preocupaciones propias de un adolescente de clase media, de una escuela céntrica, que cada día tenía en su mesa la comida lista al regreso de las clases, estaba la otra vida, la que venía con una carga mucho más fuerte que la de los barrotes. Una condena que precedía los días de encierro. Por eso pienso que escribir, que posibilitar que otrxs lo hagan, que leer poemas que digan que no todo se puede aunque se haga es una manera de acercar todo lo callado, lo contenido, lo negado. Acercarlo para que otrxs lo vean sí, pero también para que se convierta en un artefacto estético y ya no quede reducido a ser solo un dolor.

*

Recorremos el jardín con Francisca, encontramos tres telas de araña tejidas perfectas. Parecen carpetas de crochet, una mujer en instagram las usa para cubrir panes y después espolvorearles harina, recorta la forma y hornea, los panes tienen tatuados el bordado. En nuestro patio una mariposa se acerca a la seda de la araña. Miramos las dos con tensión. En la tela pueden quedar atrapadas moscas, libélulas, bichitos que no sabemos cómo se llaman. Mi hija intenta poner los dedos como Spiderman, después le acomoda la mano al bebé. Hay en los gestos cosas que no puedo definir, la inocencia de desconocer el sacrificio, la sabiduría de aceptarlo, las manos blancas con las líneas de la vida breve, mi mirada enredada entre esos puños. La falta para decirlo todo.

