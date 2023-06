La mirada en cinco días: entrega I

Un arquerito joven se agarra la cabeza y llora, otro jugador de camiseta azul repliega un brazo sobre otro como tapando en la escondida y apoya la frente, cuando asoma la cara está rojo de llanto. Las variaciones de esos varones jóvenes emocionados me parece hermosa, digo en voz alta mientras cruzo por donde están mirando fútbol en casa, es la final de la sub no sé qué, son uruguayos que les ganaron a los italianos, ahí se abrazan los contrincantes y los dos también desparraman lágrimas. En mi nuca los deditos gordos de mi bebé teclean una caricia, Francisca anda en camisón por la casa y se mete una pelota para mostrarme cómo guardaba yo al Puchi en mi panza, mi hija mayor se ríe desde el living. Entre las dos forman una alianza inmediata: me piden helado y después juntan sus caras contra la pantalla para elegir sabores. Las dejo solas y subo pensando en todos esos lugares comunes en los que se asienta la ternura, en la necesidad de vivirlos, en la brevedad con la que pasan, en que la escritura me los recuerda como una forma de hacerlos permanecer mientras las pequeñas disputas vuelven a su ritmo.