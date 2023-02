La huída imposible

No se puede escapar del amor, ni de caer en el cliché de escribir sobre el amor en el día en que los enamorados festejan el amor. En una clase de filosofía, el profesor decía que el amor era una cosa y su exhibición otra que no contenía lo verdadero del amor. A mí que estoy muy lejos de ser filósofa, la expresión amorosa siempre me conmueve, no la de Pampita en la playa que ligó por canje con el pedido de matrimonio frente a sus amigos todos vestidos de gala, no. Los pequeños impulsos que no se moderan pese al mundo. Pienso en un poema de Susana Thénon, en los versos la voz dice “si te odiara el mundo/ no se inmutaría”, porque el mundo vive con más naturalidad el odio, la violencia es más cotidiana, la indiferencia se vuelve doméstica, pero cuando hay amor crece por detrás un escándalo. Una espina que pincha en los ojos ajenos.