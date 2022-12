Hace más de dos años que hacemos como que dormimos. Francisca empuja con su hocico mis hombros, clava con fuerza la nuca sobre mi brazo. Me acalambro y busco recuperar mi cuerpo pero la clavícula hace de andamio para una caricia nueva.

La mano tiene el peso de un pájaro, pienso. La mano es caliente como un río de lava y me sujeta.

*

Hace unos días que los niños desfilan su orgullo en la costanera. Uno desliza su pie en la verada para impulsar el monopatín nuevo color rojo. El otro tajea el cielo con el filo plástico de su espada. Una nena arma castillos en la arena de la playa y moldea estrellas que luego aplasta. Me gustan las emociones en los rostros. Nadie grita que está contento, se le nota la satisfacción de un gesto de cariño sobre el cuerpo. Desde un canal local, veo las campañas solidarias.

–¿Y vos qué le pediste a Papá Noel?

–-Un helado

—¿Y vos?

—Unos auriculares. O lo que pueda.

—¿Vos escribiste cartita?

—No, pero quería verlo y vino.

La infancia no baja línea y sin embargo es contundente. En la esquina de casa un nene revisa un container como quien abre una alacena.

*

En el mito de Sísifo el personaje carga la piedra hasta la cima para dejarla caer nuevamente.

*

Recibo un poema de Robinson Jeffers, dice:

Aunque la alegría es mejor que la pena, la alegría no es lo máximo;

la paz es lo máximo, la fuerza es lo máximo.

Las estrellas no brillan por alegría, ni por alegría el cuervo

despliega su velamen gris por el aire

y sobrevuela la montaña; tampoco la montaña erosionada

permanece de pie por alegría, mientras los años como el agua

le estrían las larguísimas laderas. “No soy una montaña ni un pájaro

ni una estrella; pero busco alegría”.

El punto débil de tu especie: pero después de un tiempo la quietud

les va a cerrar los ojos anhelantes.

*

La fuerza de los volcanes reside en la ternura. Soportarla en el cuerpo es lo que hace posible levantar los días como a la piedra que sabemos que va a caer.

*

La palabra va en busca de la palabra. Rebota en sus propios ecos. La palabra con su imagen inútil es como la saña ajena. Un brote de ceniza que llueve y mancha la ropa limpia. Volvemos a lavar la lengua en la boca que responde con el rocío que cae de luna.

Mamá, Lolo me robó la sombra, me dijo Francisca mientras refregaba sus ojos antes de dormir.

*

Ayer leí:

Alguna gente con la edad

se ablanda.

Se agranda

la apertura de sus ojos.

No me parece que se debiliten;

yo creo que algo débil se fortalece en ellos

y los va definiendo más y más,

como si se dejaran penetrar por el cielo.

Pero otra gente son

mejillones o almejas, por el miedo.

Para abrirse requieren de vapor o un cuchillo.

Pueden oír el cielo, pero piensan que está hervido o quebrado.

*

Mi hermana me pide que mire las caras de los chicos después de navidad o de reyes. Me dice, no olvides esos gestos, el movimiento de sus manos, la piel.

La insistencia en lo importante. Dejar que se descascaren las traiciones. La aparición oscura de la ceniza y el viento que sale de la boca cuando ríe. Golondrinas que se desparraman en el aire.

*

Un deseo para Año Nuevo: que la maldad no nos pertenezca.

*

