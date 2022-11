Invitadxs a tomar el té 

Una mirada desde la alcantarilla No pienses en los ojos de una vaca

Cuando nació Mia, la hija menor de mi hermano Tavi, volví a sentir la devoción por un bebé que no tenía desde Lola. Mis sobrinas mujeres son algo similar a mis hijas en el sentimiento aunque no incluyan los cuidados y exigencias, ser tía es un vínculo liviano que fluye con visitas que alegran y compromisos a los que asisto sin conflicto. En mi vida las nenas tienen además un encanto especial, un lenguaje que en los nenes siempre advertí más desarrollado en lo físico, en realidad son diferencias que solo puedo nombrar desde este lazo preciso con lxs hijxs de mis hermanxs, las generalidades y los modos adquiridos desde afuera nunca me interesaron, mi hija mayor creció en cuero los veranos de su infancia, igual que sus primos.