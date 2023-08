Hecho social total. El último libro de poemas de Julián Bejarano editado por Neutrinos

*

Hace unos días escuché por primera vez leer a Julián Bejarano en una actividad que compartimos en la feria, Julián es poeta hace muchos años y tiene una trayectoria interesante. Con interesante me refiero a que no solamente ha publicado, si no que además cofundó dos editoriales: en 2010 Ese es otro que bien baile, en 2011 Gigante y este año el proyecto virtual Mal.ar donde publican, junto a Manuel Podestá y Luciano Mete. También en 2010, con Ariel Delgado (todos poetas de lo que podría llamarse la generación del ochenta) publicó dos libros de un autor creado por ellos de nombre Román Sagoy, y lo hicieron publicar Pillín y Las chicas de barrio son mejores cuando te lastiman.

*

--Este libro es un libro de poemas, pero además juega a dialogar con otros discursos, sobre todo el de los medios de información y la política. En este sentido pienso que hay antecedentes cercanos, entre ellos Ministerio social de Martín Rodríguez, ¿estuvo con vos la idea de dialogar con otros autores, los leés, encauzás tu escritura por gustos o nació como consecuencia de la época y de tus propias inquietudes?

Si bien no leí ese libro, sigo a Martín Rodríguez en sus columnas políticas. Desde 2018, sentí interés por cosas de adultos, ponele, y empecé a leer otras cosas más sociales y políticas, y ahí vino también la idea de la trilogía que incluye el libro Hecho social total. Entonces pienso que en esta nueva costumbre que de joven no tenía, escuchar y leer temas de economía y política, y un poco también en hilo con los Cantos de Ezra Pound, un poco con Lamborghini es desde donde surge este tono de escritura que tienen estos poemas. También en conversación con los medios, como "el Dipló" que justamente tiene un título que dice Hecho social total y de ahí lo robé para el libro. Establezco un diálogo con gente que por ahí no es poeta, qué sé yo, por ejemplo escucho todas las mañanas a Tenembaun, y sineto que en ese sentido estoy con la cabeza y cuerpo un poco como sumergido en la coyuntura política. Esto no significa que deje de lado la poesía, ese discurso me fascina con autores como Mario Montalbetti, y de quien creo que saqué esa forma de enredo, de machaque en el lenguaje, de exprimir una palabra hasta que cambie el significado. Antes de que sea este libro, antes de la publicación le llamaba “coyuntura y barroco” al archivo con los poemas, aunque nada que ver después encauzó en Hecho social total.

--En la “escena local literaria” por llamar de alguna forma a los poetas contemporáneos, hay como munditos donde se identifican entre ciertas amistades, ¿tu grupo podría identificarse de alguna forma? ¿comparten estéticas con Manuel Podestá, Luciano Mete, Matías Heer (a quien le dedicás este libro)? ¿o sólo son gente que se lleva bien y que además también escribe?

En 2005, en una clase de Claudia Rosa, conozco a Daniel Durand y de ahí empiezo a frecuentar su casa con un grupo que después pasamos a estar publicados en la antología 30.30 de la Editorial Municipal de Rosario, aparecimos en esa antología poética del festival quienes nos llamaron algo así como los poetas post dos mil. Y a todos esos nombres, a toda esa gente la conocí a través de Daniel Durand, después fuimos más amigos con Oscar Fariña, Matías Heer, y acá en Paraná, porque la otra movida tenía más como territorio Buenos Aires, acá en Entre Ríos con Ariel Delgado (poeta fallecido en 2011), con Francisco Bittar de Santa Fe, Christian Monti, Daiana Henderson que son más jóvenes pero con quienes compartimos amistad y escritura. La particularidad mía es que yo vivo acá, la mayor parte del resto vive en Buenos Aires y nos vemos pocas veces en el año, aunque siempre compartimos lo que estamos trabajando como proyecto de escritura. Es decir, conjugamos amistad y poesía, una forma de ver el mundo, de reirnos de él y de nosotros, de entendernos en esa sintonía amable y disparatada, y de enriquecernos en nuestros intercambios a través de la valoración.

--Estos poemas parecen escritos algunos durante la pandemia, por ciertos guiños a esas circunstancias, pero también parecen escritos con el diario del lunes que está por venir. ¿Qué pensás de ese poder que tienen tus poemas de hacer visible un pasado y de a su vez, hablar con todos los tiempos, sobre todo con el que está por venir?

Si, está escrito durante la pandemia, pero por los tiempos editoriales y los recursos necesarios para editar un libro, tuvimos que después también limarle algunas cosas y quitarle ciertas marcas para que no sea solo un libro de pandemia. Lo que sí tiene es algo que funciona solo y que es la actualidad del contenido, incluso hay una cosa del último poema que habla de la copa del mundo y el mundial no se había jugado aún y todavía no habíamos salido campeones. En ese sentido es como un diario del lunes, pero es lo premonitorio del poema que hace solo su magia, no podría explicarlo de otra manera.

--En la lectura, en la que hiciste en la feria antes de presentar formalmente el libro, y en la lectura que cada lector puede hacer solo hay una cadencia, un ritmo, un tono en cada poema que podría hasta emparentarse con algo del rap, ¿buscás la música antes que el texto? ¿cómo aparece ese sonido, es previo a la palabra o atropella todo junto?

No busco el ritmo, es algo que sale, es innato porque yo no sé de música, ritmo, no sé medir versos. Mis amigos saben y de ellos aprendo, yo no estudié, no fui a la universidad, lo mío es más autodidacta y sale así, como un ritmo que me encuentra. Si ese sonido me gusta, sigo. Este libro es una segunda parte de una trilogía, en Dinero está, en Hecho Social Total está y en el próximo Liquidámbar, está esto de repetir al modo de Montalbetti, algo que tiene la filosofía, martillar un concepto y las palabras se van enredando, un juego que podría también ser infantil donde asocio sonidos parecidos y hago aparecer el doble sentido. Esto me pasa cuando el libro me tiene enganchado, cuando estoy “en una” con el proyecto de escritura, si entro en esa etapa, energía ganas tiempo me lleva solo, pero después puedo estar unos meses sin escribir hasta nuevamente encontrar ese enganche. Quizás la meseta se corta por una frase que escucho en la calle, o por algo que me explican. Por ejemplo, en un festival de poesía rural del año pasado Tomás me contó algo del lenguaje embutido “estos que creen en el lenguaje” dijo y ahí gracias a esa conversación yo escribí el poema del lenguaje y el fiambre y el queso que van feteándose que leí en la feria, quiero decir las influencias vienen de cualquier lado. Asocio y juego con el disparate, me divierte escribir. Ojalá pudiese hacerlo más tiempo, cuando pasan períodos que no lo hago incluso estoy un poco angustiado.

--Hay un proyecto reciente y virtual que es una especie de revista, contame de su fundación, de esas entradas como de diario íntimo para ser público, del por qué de la iniciativa.

La revista Mal surgió por un grupo de whatsapp donde pensábamos de cosas, nos mandábamos memes, cosas que opinábamos y ahí surgió la idea de hacerla. Presentamos un proyecto en Cultura y ahí tuvimos un presupuesto módico que nos permitió armar la página y escribimos ahí. La onda no es una revista formal, sino más bien que conserve el gesto de lo espontáneo por eso hay gente que nos manda cosas y publicamos, yo escribo los miércoles para ordenarme, por ahí también me cuesta sostener el día fijo y con contenido pero es una especie de diario que no pretende demasiado, ni siquiera ser un diario de autor, tiene anécdotas personales, cosas de Paraná, temas políticos, cosas que en ese momento me estén interesando.

Un poema

TODO EL DOLOR DEL PUEBLO

un tatuaie

una rabona

el corazón

que sale

de todo el pueblo

detrás

del camino silencioso

de un fenómeno

escapándose

del siglo

el agua hervida

del termo que ceba

la opinión pública

que toma

del pico

de la lavandina

la luz

de la lengua

transparente

del mal gusto

en los negocios

del dinero

un cielo después

de las luces

un siglo que termina

con el viaje

en la memoria

nacional

una camiseta

transpirada

un tobillo hinchado

una foto

un mundial

que sigue en la mente

de todo un pueblo

tatuado

el sueño colectivo

que sube

a través de todos

los techos

de todos

los barrios

los ocho kilos de oro

que pesa la copa

en el cuerpo

del pueblo

tatuado

una mancha

una bolsa de basura

los negocios

con mal gusto

en la lengua trasparente

de la opinión pública

las tardes

del pueblo

emocionado

con cada jugada

en la memoria

baila

una estrella fugaz

el final de todas

las noches

brillantes

los ojos llorosos

del último día de todos

encandilados

por el oro de la copa

de los ocho kilos

en la mente

del pueblo

que pesan

en la memoria

el tatuaje

en el cuerpo

de un trabajador

la fuerza

comprimida

en la memoria

troncal

del pueblo

en la calle

cada día

una rabona tirada

un arco iris

la luz reflejándose

entre los espacios

del cerebro

que acomodaron

a la costumbre

de todo el pueblo

el calor

de la tarde

patea la pelota

del último día

del siglo

un tatuaje

en el pueblo

los ocho kilos de oro

que pesa la copa

el sueño

de ser tan

chico

y que al final

nos conozcan

todos

la basura

de los negocios

las piernas cortadas

la lengua

que prueba

el mal gusto

del dinero

de la opinión pública

una casa de barrio

un techo

un sueño

para que la mente

del pueblo

escape

con un imaginario

que cocina

su propia historia

en el tiempo

el calor del centro

de la tierra

la distorsión

de todo el dolor del pueblo

los ocho kilos de oro

de una construcción social

todo el dolor

del pueblo

la muerte

en el centro

del corazón

que se mete

inexplicable

adentro

de la mente

como una

incomprensión

la cima adentro de una bolsa

la vida

una gambeta

una rabona

tirada

a los negocios

en la basura

el destino

de todo un pueblo

enredado

que llora

perdido

el fin de siglo

un mural

en una pared

en la cocina

de la mente

la pregunta

inexplicable

en el centro

del dolor

con un corazón

adentro de un puño

la pregunta

como un sueño

un tatuaje

de ocho kilos de oro

la mente

adentro

de un tobillo

hinchado

en un mundial

día tras día

el calor

del oro

de la tarde

de la construcción social

más hermosa

irrompible

el fenómeno

más grande

en el apretado

corazón del pueblo

la pregunta

cerrada

inexplicable

de la mente

que la vida deja tirada

en el dolor

de todo un pueblo

trabajador

tatuado

una gambeta

una rabona

un puño

cerrado

que ajusta

el amor

de todo

el dolor del pueblo

después

una guerra

una pregunta

inexplicable

cerrada

en las puertas

del cielo

del último

día

de todos

los tiempos

del más

grande

dolor

de todo el pueblo

en el puño

cerrado

de la mente

todo

el dolor del pueblo

la pregunta

que flota

en el aire

de un siglo

que termina

un pueblo

una mente

apretada

como un país

una tortuga

en silencio

escapándose

de un siglo

con sabiduría

popular

una copa

del mundo

miles de fotos

o solo una

el dolor de todo un pueblo

fundido

Sobre Neutrinos

Leer a Julián es como charlar con él, encontrar las resonancias donde el poema hace eco, tiene incluso en su tono de voz una forma parecida de hablar de Durand, como si estuviese moviendo las rodillas pulsando el ritmo de las sílabas tónicas.

La editorial Neutrinos en su catálogo marca una línea que concuerda con estas voces, entre ellas Cecilia Pavón, Roberta Inannamico, poetas donde no se encuentra la solemnidad (por suerte) que hacen alusión a lo pequeño que puede estar en el poema como en una mano, y se extiende en escritores de otros países como Luis Cháves de Costa Rica, Tilsa Otta de Perú. El catálogo es extenso y tiene nombres que sugieren la búsqueda por esos hallazgos poéticos.

Instagram: @belenzavallo

Facebook: Belén Zavallo

Twitter: @MBelenzavallo