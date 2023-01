Hachazo inaugural

No importa cómo se mueva un sauce, siempre va a parecer que gotea un llanto. Hay una postura de mujer, una melena, una queja natural y eterna. Cuando leí por primera vez Chicas muertas de Selva Almada me pregunté por qué se escribía sobre algo que no era ficción en el sentido en el que yo entendía en esa época. Por qué a Selva le llamaba la atención que mataran mujeres acá en mi provincia, supongo que mi ignorancia tenía una razón: yo era chica y estaba de novio con un violento que me celaba al punto de no dejarme pensar, porque hasta ese aspecto íntimo podía despertar su ira. Entonces me abanicaba las moscas con el discurso dominante, que era el machista, y que anclaba mi mirada en la generalidad. Matan a personas: hombres y mujeres por igual. La cruz en la frente con agua bendita y en el paladar pegado el cuerpo sagrado. Me confesaba si tenía relaciones porque todavía no estaba casada, no contaba que en su guantera había visto una pistola, que me la había mostrado en una discusión y que me había dicho si me dejás…