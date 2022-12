Siempre me parecieron inútiles los balances de cierre de año y como he consumido todo lo que no sirve para nada, también he hecho los míos. No sé si alcancé la exposición pública en mis redes, no lo recuerdo o quizás reprimí el bochorno, pero creo que como todo lo inútil áun guardan una belleza íntima: la de ponernos a escribir, la disposición necesaria de traducir la vida en palabras, enfrentar la imposibilidad de reducir los días más importantes a frases que los contengan. Hace unos meses mi amigo Washi me regaló Anhelo de raíces de May Sarton porque me escuchó unos días antes que andaba buscando ese libro. Mientras escribo miro de reojo una esquela con su letra pegada en el borde de la biblioteca desde donde asoman unas hojas nuevas de potus en agua. Dice lo que necesito saber de él. Todos los espacios se componen con eso: registros del amor que pasa en una fuga constante y silenciosa.