Flores de ciruela

No me acuerdo la época del año pero sí del patio de mi casa nevado con pétalos de flores del ciruelo. Primero los árboles empezaban a florecer muy cerca de los troncos, como si las hojas vinieran después bien verdes cuando las ciruelas ya eran moradas. Antes de eso llovían flores y era un espectáculo cruel y hermoso. Las veces que entraba con Doña Inés a su patio que era más bien de tierra apisonada, venía las plumas de los pollos que ella criaba y vendía o comía. Aprendí a caminar siguiendo pichones en otro campo, tenía apenas siete meses y pisaba en puntas de pie, mamá siempre me lo contó y papá asintió la historia. Era el campo de una mujer que después conocí en Paraná como modista y me reformó la cintura de algunos pantalones con el embarazo de Francisca. Me gusta el gesto de las mujeres que besan alfileres, que sostienen con equilibrio una aguja entre sus labios. Mi abuela también cosía, mi madre nos remendaba medias con un mate metido en el fondo de los talones. No aprendí más que a enhebrar, afilar la vista y pasar la punta del hilo, atravesar la mirilla y ver el espacio de la luz entre el metal. Algunas veces la aguja era enorme y se usaba hilo de algodón ancho, después le hacían una red al matambre que ponían a hervir en la olla a presión. Me acuerdo de las manos ubicando en filas el relleno, los huevos duros en un extremo para que quedaran en el medio, las hojas de laurel como canoas en el agua. La fragilidad contiene lo humano, el rasgo que nos hace posible asumir lo vulnerables que somos, no por flojitos, porque hay cosas que nos bajan la guardia por lindas o por dolorosas. Llagas que quedan en la piel después de apoyar la asadera con empanadas y quemarnos.