Facsímil de Alejandro Zambra

*

éxtasis

Del lat. tardío exstasis.

(m.) Estado placentero de

exaltación emocional y

admirativa.

*

Tengo muchos más libros sin leer que leídos dentro de mi casa y sin embargo, siempre estoy comprando más, rastreando en la web o recibiendo por mail de amigxs que padecen el mismo mal. Hace unos días escuché algo de Alejandro Zambra, el escritor chileno y me acordé de ese libro que parece de ejercicios matemáticos que tenía guardado sin tocar. En un día que lo tuve no pude soltarlo hasta el final. El libro no es una novela, no es un ensayo, no es de poemas, y a su vez es un libro de todo eso. Es entrar en un campo de nieve en el que saltan canguros y mirarlos con la frente sudada.

*

Me acuerdo del enero en el que leí Poeta chileno y de las veces que me conmoví en el relato. Este libro me tiene como una niña entusiasmada en sostener el equilibrio en las vías de un tren: la cosquilla en la planta del pie, los brazos como alas, la risa inevitable, un abismo de pocos centímetros y la adrenalina.

No leo la contratapa hasta terminarlo porque sino siento que me conducen, y en la lectura tampoco me gusta que me bajen la línea de pesca, prefiero a esta edad tener algo por descubrir, entrar a la habitación con el pañuelo sobre los ojos como jugando al gallito ciego.

“A partir de la estructura de la Prueba de Aptitud Verbal que se aplicó en Chile desde 1967 lúdico como conmovedor.

Bajo la forma de ejercicios de opciones múltiples -a veces oraciones para completar en apariencia simples pero igualmente contundentes; otras, un texto para analizar-, este libro habla del amor y las relaciones familiares en la clase media chilena, la ley, la idea de educación heredada de la dictadura, las formas y los dilemas de una sociedad obligada a hacer silencio, sumida por momentos en una comodidad inquietante. Historias que pueden ser leídas de tantas formas como opciones de respuesta se proponen y que otorgan así al lector un papel esencial en la construcción del relato final.

Un libro peculiar y extremo, que combina la experimentación formal con una aguda reflexión y un estilo exquisito, de uno de los escritores más destacados de la literatura latinoamericana.”

*

La invitación al juego hace que este libro sea muchos libros. Indefectiblemente entre mis obsesiones está la de pensar en la escritura porque es también lo que trato de transmitir dando talleres o clases. Y las preguntas también aparecen saltando: ¿hay una forma de hacer literatura? ¿si ya está todo dicho, cómo es posible innovar? Leer Facsímil es entrar al juego del lenguaje, pero no es sólo eso, no es mover piezas y formar un rompecabezas por encima de la superficie es también sumergirse en el saco de la panza del canguro, escuchar cómo late un corazón, cuánta fuerza puede tener un cuerpo, cuánta fragilidad cabe en un bolsillo o en unas páginas.

Este libro fue publicado en Argentina en 2015 por Eterna Cadencia, es decir, no es nuevo, y sin embargo hay una propuesta implícita que es la de no perder el asombro, y la de entender que aunque las cosas y nosotrxs tengamos muchxs años, la mirada puede volver a estrenarse siempre.

*

