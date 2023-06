Elogio a lo inservible

Mi aliento se hace visible cuando hace frío, hay cosas que empiezan a verse y trato de registrar los movimientos de las percepciones. La luz mueve las sombras, en un título hermoso dice “el sol mueve las sombras de las cosas quietas”, ese título es un verso. Ayer volví a escribir a mano mientras escuchaba a la coordinadora del taller sobre diarios íntimos, estamos leyendo a Virginia Woolf, ella dice que es necesario escribir la percepción sensorial e inmediatamente veo mi puño replicado por la lámpara cálida que se acerca a mi mesa de trabajo. Hay un repulgue oscuro que se mueve junto a mí, un bordado que se proyecta intangible. Cuánta disposición necesita la mente para abocarse a capturar aquello que no nos sirve de nada.

Reafirmo mi elogio a la inutilidad de las cosas bellas, cargo con flores mi jarra de cerámica, separo tallos de margaritas de un ramo más grande que acomodé el domingo junto a la estatua de la Virgen de Guadalupe. Rezo en silencio como si conversara con una parte desconocida de mí misma, me digo cosas que no sé. Hay en mi ventana gotas que permanecen de la noche, si tuviese menos años escribiría mi nombre con el dedo, dibujaría un corazón con iniciales, apoyaría mi boca y le daría un poco de mi aliento. Las mujeres grandes limpiamos, no miramos para ver, sino para hacer algo, cambiar lo necesario, correr un mueble, quitar pelusas, sacar las telarañas. Lo innecesario adorna una memoria futura, pienso y entonces recupero las rodillas ágiles, ruedo en la alfombra con los niños, besamos espejos, ensuciamos la piel con pinturas para párpados, otras sombras llenas de brillo para nuestros párpados.

