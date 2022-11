El viaje no es la experiencia

No suelo leer artículos sociológicos sin que me los recomienden porque no tengo un criterio para hacer una valoración, estos días mi sobrina me habló de Hartmut Rosa, un filósofo alemán, mientras conversábamos sobre la ansiedad que nos generan ciertos temas de nuestra vida doméstica. La niñera de Francisca esta semana está de viaje, justo coincidió con que la chiquita se enfermó el viernes y yo un poco también lidié con malestares propios más su acompañamiento, el colapso que parecía inminente siempre encuentra un resorte, una goma espuma contra el azote: mi hermana hada que llega con su auto y nos busca y lleva y trae, mis sobrinas que se acercan a jugar con su prima, los cuidados afectivos necesarios que alimentamos en ambas direcciones a lo largo de nuestra vida. Entre los chupetes para sostener también la casa en pie, recurro a videos de música infantil que entretienen a la chiquita mientras tiendo la ropa, cocino, paso el trapo por los pegotes del piso.

*

Hay una tendencia que me asusta y que recurrentemente me aparece en Instagram, adolescentes que pierden sus rasgos por inyectarse toxina botulínica, botox, ácido hialurónico. Suben dos fotos pegadas una arrugando la frente con sus leves líneas de movimiento y la lograda cara de mármol o la boca como si sostuviera un pico dulce invisible. Hay una ansiedad contra las marcas del tiempo en el cuerpo, una anticipación que va igualando rostros. Así como existen esos filtros de narices finas y rectas pero no largas, con pómulos y labios resaltados, hay una generación de caras de goma deseadas. Trato de describir mi impresión, no un juicio, aunque lo tenga y crea que el negocio de la medicina estética es cruel.

Frente a esos recreos de la vida en las redes y a esas reflexiones fugaces y livianas, me ocupo de adelantar trabajo de la semana para estar a cargo de la de chiquita de dos años que está celosa del bebé que crece en la panza y también de seguir cumpliendo con mis obligaciones, de hacer tiempo para escribir algún poema o de revisar la novela que también tiene dos años. De fondo centrifuga el lavarropas o se alza el vapor de las verduras hervidas o se escucha la carne cociéndose. Mi mamá, que montaba nocturnamente una mesa de trabajo diario para corregir trabajos de sus estudiantes, se levantaba corriendo cuando escuchaba que el kohinoor se fugaba por la pendiente del lavadero. Ella no escribía esto, no lo decía porque eso formaba parte de su escenario indiscutible. Hace unos días una señora que aprecio y a la que nunca se me ocurriría cuestionarle que use el apellido de casada, me escudriñó que mis textos tienen un tono de queja que exhibe de una manera negativa la maternidad y la posición de la mujer (ni hablar de que descuidaba la figura masculina) me pareció una lectura sesgada e injusta, pero sobre todo que iba en contra de ella misma, no de mí porque tengo en claro que hago de mi realidad un hecho estético del lenguaje. El primer error es el de leer verdad en donde hay una traducción tamizada por la subjetividad y el segundo el de imponer que plánchemos las arrugas que molestan a otrxs, que nos vuelven las caras iguales al resto, un bótox que no quiero ni en mi piel ni en mis hojas, una lectura que repone las carencias ajenas. Hace mucho que no me preocupa cómo sean leídas las piezas narrativas, y menos mis producciones, creo que la escritura tiene un poder orgánico y que eso es lo que para mí la hace alucinante: la literatura es vital.

*

Entre los libros que me trajo Washi, llegó Querido joven Maravilla de Osvaldo Bossi, dice en un primer texto que se llama Un muchacho como yo:

Escribo para ser real. Es una de las tantas paradojas que encuentro en la

literatura, y que hacen de la literatura el centro de mi vida. Sin las palabras

yo sería una sombra, un fantasma, nadie. Y el mundo, un espejo en el que,

difícilmente, podría reconocerme. Una vez le oí decir a un poeta objetivista

que el mundo estaba poblado de imágenes que podían representarlo, de ahí

que su escritura no tuviera esa necesidad, un poco exagerada, de la primera

persona. Qué suerte tiene, pensé. Un muchacho como yo, un poco apartado

de las convenciones sociales, jamás podría afirmar eso. Todo el tiempo había

que toparse con la realidad y rectificarla. Con cada palabra, cada libro, fui

descubriendo quién era y qué era el mundo para mí. Mucha introspección,

es cierto. Y un deseo, constante, de transfigurar las cosas que me rodeaban.

De ahí el estilo lírico con el que uno escapa, si tiene suerte, al fatalismo de

lo real. Como Molina, en El beso de la mujer araña, todos los días me cuento

una película diferente. Una película que no pretende ser, como suele decirse,

representativa. Al contrario. Decir yo, en poesía al menos, es decir otro, otra.

Otro que podría ser uno, pero que no es uno. De ahí que todo mi deseo de

realidad no sea otra cosa que deseo de representación.

*

Habito un tiempo de contradicciones, es la única forma que conozco en el tránsito de los días, por un lado con la panza creciente desacelero el tiempo, camino más lento, subo con más cuidado la escalera, me atortugo. Por otro, el pensamiento muerde cutículas y hace preguntas sobre la organización venidera. “Entonces la pregunta es ‘¿qué es la alienación? Es la falta de la capacidad para conectarse verdaderamente. La alienación es una forma de estar en el mundo donde tienes incluso poder - por ejemplo, tenemos poder para hacer entrevistas y volar- pero te sientes totalmente desconectado de lo que haces. No nos conectamos con la gente, ni con el lugar, ni con el trabajo. Así que mi opinión es realmente que la alienación es una pérdida de la conexión intrínseca, de la conexión significativa. La peor forma de alienación es el agotamiento (burn out) o la depresión. En un estado de agotamiento, es posible que tengas mucho dinero, muchos amigos y un buen trabajo, tal vez una familia. Pero sientes que ninguno de ellos te toca de verdad, te habla de verdad, te conmueve de verdad... Entonces es una falta, por un lado, de afecto, de algo que me hable, o me toque, o me conmueva, y una falta de autoeficacia, es decir, de la experiencia y la expectativa de que puedo hacer algo. Así que mi pregunta era: si la alienación es una relación sin una verdadera conexión interna, ¿qué es una relación conectada? ¿Qué es lo opuesto a la alienación? Y así es como llegué al concepto de resonancia: no estamos alienados cuando somos capaces de entrar en resonancia con las personas, con los lugares, con el trabajo que hacemos, incluso con nosotros mismos.”

*

Mientras escribo entra el verano en forma de picaflor sobre mis plantas, el pasto reverdece, las calandrias salpican con su canto el silencio de este instante. Tengo la manguera pinchada porque la mordió la coneja, aunque ahora está quieta porque hay algo que le duele, no sabemos qué desde hace unos días. Ayer sentí a falta de sus saltos. Pienso que se va a morir después de haber tragado el jardín que ahora está ralo pero que cuando todo crezca nuevamente va a faltar ella. Entonces me agacho y me siento a acariciar el pelo que se va soltando como las semillas del diente de león. Los pelos se suspenden entre otras pelusas que caen. Un tiempo lleno de nada que no está muerto.

*

Algunas vacaciones me molestaba porque había un ritmo que no se modificaba respecto de los días comunes, había que comer al mediodía, había que seguir lavando ropa, había que dormir la siesta y seguir conectadas con el trabajo. Era la misma historia pero con unas cuadras de mar cerca. Leo en el artículo de Harmut Rosa:

“Organizo un viaje al Desierto de Atacama con la esperanza de tener una experiencia realmente transformadora. Pero solo puedo comprar el viaje, no puedo comprar la experiencia. Puede que venga o puede que no venga. Entonces hay una tensión entre la lógica de la resonancia y la lógica del capitalismo.”

*

Termino de escribir y salgo a ver a la coneja pero está dura y fría. Ya no es ella y yo tampoco puedo volver a pensar en lo que escribo. Lo único rígido es la muerte. Lo único que modifica la percepción del tiempo. Una bisagra que nos deja afuera de nosotrxs mismxs.

*

