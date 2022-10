El hombre que sobrevive 

Cuatro gatos nos cruzan en cuatro pasos. Con mi hermana siempre caminamos el mismo recorrido. Hay escenas que se repiten y otras que se descubren nuevas. Los gatos salen del pastizal antes de bajar al río y suben por la calle de tierra que se marcó sola a pasos. En ese costado siempre aparece un hombre en estado primitivo, sale de su carpa de lona, se apoya en su cerco de palos secos en cuero y nos saluda. Mi hermana responde rápido como si no le costara nunca estar dispuesta, yo no alcanzo a decir nada. De chica a mi mamá le decían: qué amorosos tus hijos, Olinda y la menor es linda. Como si esa última parte llegara para conformarla con algo bueno, no me sale la simpatía espontánea pero tampoco me considero desagradable. Es un tiempo que no alcanzo, un instinto de cola girando que no funciona, pero el ladrido siempre a mano. Si alguien cruzara con un insulto, puteo fácilmente. Me pregunto a veces si es una falla o un modo de supervivencia que se desarrolló en algún momento. El hombre tiene la piel tan sucia que a veces parece vestido. Usa trapos que envuelven su pelo negro. Unas clinas se sueltan, más rebeldes que él, y caen en la frente. No lo he mirado sin rodeos pero voy configurando su aspecto a medida que pasamos. Un día le miré las manos. No supe si vi uñas o un puñado de piedras. Frente a su choza hay canoas: una se llama La Estela, otra La María. Nombres de mujer que se agitan contra el viento. Un poema de Fabián Casas dice de un matrimonio que duerme junto pero que sin embargo ignora tanto del otro:

Despertarte a mitad de la noche

y ver en el otro lado de tu cama

a tu mujer llorando

es una experiencia importante.

Quiere decir, entre otras cosas,

que mientras paseabas por los cuartos

iluminados de tu cerebro

algo se estaba gestando cerca tuyo.

Un error con el cual mantenés

una particular relación de intimidad.

Porque aunque no firmemos nada,

ni corramos apurados bajo la lluvia de arroz

pensamos que es para toda la vida

y así seguimos.

Botes, que durante la noche,

quedan amarrados al muelle,

golpeándose entre sí,

según el viento.

No sé si La Estela o La María son canoas o mujeres que se cuelan en el sueño del hombre que sobrevive solo.

*

Un grupo de gurisitas andan en bicicleta en la calle, los nenitos corren persiguiendo una pelota. Una de las casas tenía en su patio un carpincho, siempre lo mirábamos por el alambrado, después un sitio de noticias subió que habían rescatado a un animal salvaje de las condiciones en las que lo tenían. En esa zona hay rosales que se trepan por las ventanas, cardos y árboles de moras. Los chicos chupan bolsas con jugos congelados. En mi infancia también lo hice, me helaba la mano y apretaba el tubo de plástico que iba perdiendo el color y el hielo blanco asomaba como la cara de un delfín. Juegan sueltos como perros y gatos pero son niñxs. Enfrente, entre las construcciones del Puerto Viejo abandonado, hay troncos encendido fuego. “Es porque estaba lleno de avispas” grita una nena que se limpia el pelo nuevo que le golpea la frente con el viento, tiene ramas de sauce que le nacen solas. En esa zona, todxs hablan con un acento que desconozco pero que a su vez puedo traducir como por instinto. Durante un trecho los imito, creo que no por burla, por algo de música pegadiza que tiene el sonido de las palabras de bien cerca de la tierra.

*

Mi hermana puede sentirse al lado de cualquiera con facilidad. Me cuenta las historias que le cuenta el trapito que trabaja en su calle. Los viajes a Oro Verde que narra con entusiasmo, la ida a Cerrito. Yo voy escuchándola con ganas de reirme, creo que por burla. Nos acordamos de los viajes a Hernandarias. Antes, llegar a donde sea era una fiesta. Ahora, el entusiasmo viene en pack de viaje en avión con estadías all inclusive. Mamá alzaba una garrafa y las hornallas que le enganchaba encima. El baúl tenía cajas de pesca que papá y mis hermanos preparaban, por las ventanillas las cañas y reeles eran lanzas que cortaban el aire. Nosotros nos acomodábamos en los huecos libres del asiento del Peugeot 504 celeste. Después mi hermano tumbó y ese auto fue un bollo de cielo que casi corta su vida.

*

Mi hermana me dice “los animales ya no saben ni pueden encontrar su lugar”. Habla del fuego en el panal. Pero dice más cosas, me quedó aleteando un zumbido entre mi pelo. Los jejenes nos muerden hasta el cuero cabelludo. Atrás el humo de las islas no deja de armar nubes nuevas. Algunas tienen formas de fábricas, otras parecen hocicos gigantes con colmillos que muestran el filo.

*

No se puede caminar. Las nubes son ahora bichos ínfimos. La gente que está en la playa revolea los repasadores para llegar hasta sus autos. Los que caminan, corren. Los que corren, aceleran. Todos usamos repelentes como desodorante, sin pensarlo nos rociamos la piel entera, las ropas. No hay nada que podamos hacer. Los jejenes nos atacan. Hay una escena de Lilo y Stich cuando el marciano descubre un mosquito en Hawaii y después queda picado entero.

*

El hombre que vive en la carpa de palos y lona ¿cómo sobrevive?.

Hay islas entre nosotros.

*

Cuando salimos lo primero que cruzamos fue un grupo de mujeres grandes y redondas que salían de la lancha que pasea por el río a turistas. Un señor sacaba caracoles con forma de bola de fraile de una bolsa. Algunas soplaban y salía un silbido desafinado. Parecían Úrsula, la mala de La Sirenita con el amuleto donde esconde su voz. Cari perdió la gomita que le ajustaba el pelo y volvió un trecho a buscarla. La esperé mirando la punta del Thompson desde el muelle de la costanera. Hasta ahí queríamos llegar como siempre, a sentarnos después de mirar las tortugas asomadas desde el arroyo con olor a bosta. No es romántico el paisaje o sí, es el desborde, la desolación, las casas con puertas de telas, los varones que ven mujeres como los perros hembras, la calle que se abre a fuerza del cuerpo puesto encima, los ladrillos apilados por los mismos que habitan esas casitas frágiles en apariencia y tan fuertes que pueden contra el tiempo y el olvido. Hay vírgenes y santos exhibidos en la entrada con color rojo contra la envidia. Creo que el hombre que sobrevive también tiene algo rojo que lo protege.

