El cuerpo mueve el mundo

Hace unos años, en un aula de la Escuela Normal con Claudia compartíamos un sólo curso, ella le daba clases de música y experimentaba el cruce con otras disciplinas. Alguna vez vinculamos la poesía con sus contenidos. En los actos escolares, quien para mí era hasta el momento la profesora de música, pasó a ser la bailarina que subía al escenario a coordinar coreos y a participar en ellas. Claudia ponía el cuerpo para potenciar la ternura de lxs estudiantes que olvidaban la pose que les exigía ser alumnxs de secundaria, recuperaban la espontaneidad de la infancia, los movimientos que en busca de la aceptación del otro se iban haciendo rígidos y calculados.

Después de la pandemia nos volvimos a encontrar en otro espacio, ella me comentó que tenía una iniciativa. Mi hija tenía apenas unos meses pero este año, ya con más necesidad de socialización, recordé esa charla y pregunté cómo seguía su emprendimiento.

Claudia fundó una escuela artística que se llama Fluir. La primera Escuela de Arte y Movimiento coordinada por ella y que deja que crezca con la misma forma con la que se despliegan los deseos, iguales que los pasos de danza. En medio de la pandemia, durante el 2021, se propuso que su vida podía entrar en un etapa nueva, y así. propuso que un lugar congregue diversas actividades artísticas, como danza, teatro, música, aéreo.

“Soy docente egresada en la provincia de Santa Fe, estuve un par de años viviendo en esa ciudad, mientras estudiaba y me permitió formarme con una mirada amplia en todos sus sentidos, para poder construir una formación en equipo es importante habitar espacios educativos de formación docente, para luego proyectar y fomentar las propuestas de trabajo en forma interdisciplinaria. Considero que es importante construir estos espacios con un equipo capacitado y formado académicamente, ya que nos permite acompañar los procesos de enseñanza-aprendizaje de una forma respetada y acompañada, brindando herramientas que generen autonomía en el desarrollo personal y emocional.”

Fluir cuenta con la escuela de Danzas Clásicas y Españolas, donde las alumnas comienzan, desde los 5 años, su formación de bailarinas y luego culminan en su adolescencia. Las docentes que acompañan son Priscila Peralta, Eliana Lovera, Macarena Diderle y la fundadora. La Escuelita Artística que funciona de mañana y de tarde para niñxs desde los dos años, la idea central es poder acercarles talleres artísticos diferentes y en su mayoría desde el movimiento. El equipo humano está formado desde distintas disciplinas: Marianela Velásquez es maestra de Nivel Inicial, Celeste Paso es Profesora de Educ. Física, Antonella Pavón es Profesora de Teatro, en música acompaña Diego Sánchez y en Expresión Artística la docente Evelyn Spalm. Para los adultos, hay clases de entrenamiento con el Método Barré, que es una actividad que mezcla la danza clásica, el yoga y el pilates, Aero-flow, a partir de la Danza Contemporánea y la Expresión Corporal en acrobacias en telas. Además, se dictan Danza contemporánea y Tango.

Hace unos días, me llegó el comunicado para que mi hija de dos años tenga la autorización para conocer el Teatro 3 de Febrero de nuestra ciudad junto a sus compañeritxs de la escuela artística. Como está muy sensible por mi embarazo, la acompañé también a esa actividad, vivimos en una misma jaula de cuerpos que se superponen. Francisca monta mi panza, la encauzo en la cadera pero nunca sale de mí, como si nuevamente necesitara entrar a una placenta que está ocupada.

El grupo de chicxs llegó sin madres ni padres en su mayoría, pero con la seño de teatro interpretando su personaje, los guiaba a todxs y se intercalaban las maestras, había un especial cuidado en que nada pasara en esa breve distancia entre la sala y el teatro. Claudia tenía cargada en sus hombros a Nina, su sobrina que también es alumna. Los inspectores de tránsito colaboraban en las calles. Siempre que un cardumen de niñxs se apropia de la ciudad, por las cuadras que transitan todo es alegría. La gente toca bocina y saluda, las risas se desprenden como globos que flotan. Entramos a la sala y una guía hizo preguntas que los de dos años no podían captar, pero miraron con curiosad a la banda de Los doce monos que acomodaban el escenario. Cuando subieron el pieno, uno de ellos toco algo como un garabato nostálgico. Francisca me abrazó y dijo estoy triste. Me dio ternura y risa. Después en otro recinto mostraron como interpretan animales: fueron leones, potrillos, aves y mosquitos. Se sentaron para la foto en los escalones y salieron con paraguas de colores.

En Potencia de la dulzura leo: “La dulzura es primero una inteligencia, de la que engendra la vida, la salva y la acrecienta. Por dar pruebas de una relación con el mundo que sublima el asombro, la violencia posible, la captación, el miedo en puro consentimiento, puede modificar cualquier cosa y cualquier ser. Es una aprehensión de la relación con el otro cuya quintaesencia es la ternura.”

Claudia Retamar apuesta, desde calle Urquiza donde se ubica su escuela y desde espacios culturales de la ciudad, a que esta inteligencia sensible se perciba y como una de las más necesarias. Y lo logra.

