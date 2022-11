El corazón de un colibrí

El médico me indica que pase hasta el fondo del consultorio en donde está la camilla, me inclino hasta poder acostarme y quedo con el ombligo apuntando al ventilador de techo. Hay fluorescentes pero están apagados, por suerte, pienso por mis migrañas. El estudio aunque sea de rutina implica ver el corazón del bebé y eso acelera mi puso con ansiedad, con temor, con entusiasmo.

*

El amor, dice Ellen Bass,

es un bálsamo, pero también un sello. Nos estrecha

como el pelaje de un conejo al conejo.

Cuando lo despellejás, agarrando desde el borde

la piel abierta, separando las membranas brillantes

y transparentes, el cuerpo está tibio y blando. Si pudieras,

te introducirías dentro de esa piel húmeda y resbaladiza

y la llevarías en tu espalda. Esto no es

limpio ni blanco ni tiene encajes como un casamiento,

y tampoco es la efervescencia luminosa del champagne

volcándose sobre el cuello de la botella. Esta unión

visceral y de sangre que es el amor, pero

más allá del amor.

*

La primera vez que escuché el corazón de mi hija latiendo adentro pensé en un galope. Un latido que se llevaba por delante mi vida. Me acuerdo del sonido y de la línea colorada subiendo en escalones en la pantalla del ecógrafo. Todas las consultas que me mostraron lo que crecía en mí y que no era mío, me introdujeron en un misterio, lo mismo me pasó cuando ví los párpados bajando lento adentro de la placenta acostada desde la camilla. Hay una boca adentro de mi boca, unas manos que se abren como girasoles buscando que la otra piel se despliegue como el sol por encima suyo.

*

Tengo una yunta de colibríes que visita una misma planta todas las primaveras. Esos pájaros apenas más grande que un mangangá aletean tan rápido que me pregunto por el tamaño de su corazón.

Durante un tiempo mi hija mayor tuvo una secuencia de desmayos. Una vez estábamos en casa de mi mamá. La sostuve y quedó blanca de repente, los labios se le sellaron, los ojos se dieron vuelta. se desplomó contra mí y yo grité pidiendo auxilio hasta que llegamos a la clínica. La internaron y de a poco volvió el tono rosa a su cara y sus gestos a conformar su rostro. En los minutos que la alcé desvanecida pensé que nos moríamos. Sentí que lo que le pasaba era lo único que sucedía en el mundo y que aniquilaba el futuro. En El año del pensamiento mágico dice Joan Didion: “Te falta una sola persona y el mundo entero está vacío.”

Cuando tenés hijos la única opción ante el dolor es la de abrazar lo que late como si fuese una almohada en la que ahogás todos los miedos y con la delicadeza con la que se mira un picaflor. Te falta el pulso de unx y el mundo se vacía.

Hay un poema de Ellen Bass que recuerdo cada vez que percibo la fragilidad de la vida, las hebras que se sueltan, mi hija menor con fiebre, el temor antes de cualquier diagnóstico

*

La cosa es

amar la vida,

amarla incluso

cuando no te da el estómago

y todo lo que sostuviste con cariño

se deshace como papel quemado en tus manos,

tu garganta llena de su sedimento.

Cuando el dolor se sienta al lado tuyo, su calor tropical

espesando el aire, denso como el agua

más apto para las branquias que los pulmones;

cuando el dolor te pesa como tu propia carne

sólo que un poco más, una obesidad de dolor,

vos pensás, "¿Cómo puede un cuerpo aguantar esto?"

Entonces sostenés la vida como un rostro

entre tus palmas, una cara simple,

sin una sonrisa encantadora, sin ojos violetas,

y decís, sí, te voy a elegir

te voy a amar, de nuevo.

