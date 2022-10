El amor es la mano que no es de nadie.

Leer es tener muchos cuerpos y leer poesía es poder poner la voz en otras gargantas. Hace unos días que me muevo con un libro. Quería que nos llegara este autor, poder leerlo más, entrar a su mundo. Logan Frebaury se llama y es nigeriano, tiene (según wikipedia) veintitrés años y es militante del movimiento LGBT. Todos estos datos son prescindibles. Lo interesante de Logan February es el hojaldre de formas y de temas que se prenden a las páginas, abrojos que van también mordiendo nuestros tobillos. El libro se llama Chongos y lo editó Como un lugar, las traducciones iban llegando antes (por eso el deseo estaba activado) gracias a Ezequiel Zaidenwerg que viene haciendo desde hace años un recorrido de hormiga. Levanta un poema en su lengua y nos lo acomoda para que podamos llegar a su hormiguero, es un traductor que juega con las formas y los etilos, que hace visible la época de lectura y la de la escritura, no es un traductor que intente desaparecer, eso es lindo porque hay entre el original y su traducción un cuerpo permeable. A diario manda un poema a través de una suscripción gratuita pero que invita a hacer un aporte desde la gratitud. No pasa la gorra, deja que cada unx sea el que decide si puede y quiere, es lo menos enfático de su trabajo, es lo más cercano a la finalidad del poema: no baja ninguna línea pero transforma. Jugó desde tuiter un poco a que elijamos la palabra más saliente y él mandaba random un poema nuevo que la contuviera según la cantidad de votos, es decir había una participación y democrática. Antes, ya en la editorial Bajo la luna nos había permitido, a quienes solo entendemos una lengua, leer la compilación de 50 Estados norteamericanos y muchas traducciones más, formado entre instituciones siempre alude al cariño de Mirta Rosenberg. También desde Orden de traslado genera contenido diario. Ezequiel es incansable pero no agobiante. Hace poco escuché un poema a su madre que murió, estuve antes leyendo los tuits en los que contaba el parte médico, después el inicio del duelo. Esos tuits eran pequeños haikus (sin la estructura) te metían en el silencio del dolor, abrían los círculos de su agua. Aunque es un poema hermoso creo que no está publicado aún. Me parece un gesto más de su generosidad, Ezequiel da todos los días un bocado de lo que lo alimenta, se guarda lo que digiere, como alguien que cubre los platos que no han sido lavados. No lo conozco nada y sin embargo, las redes corren como un viento las telas que tapan los espejos.