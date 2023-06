Día del Padre

en la ceniza de un cigarrillo

en el tono gris del cemento

en la huella de un elefante

Un padre ignora cuántas cosas guarda adentro de sus ojos.

El mío me empujó la espalda y dijo que elevara las piernas

en ese gesto mi padre me hizo creer que iba a ser capaz de pisar el cielo, de trotar sobre la punta de las estrellas, de soportar la respiración asfixiante del sol, de tumbar con las plantas de mi pies los palos borrachos.

Cuando dejó su sombra alargada atrás de mí, la hamaca se movió como un péndulo, un minutero que mediría el tiempo de su ausencia. Tic tac y la afonía en sus apodos: papá, pa, papi.

Un padre ignora cuántas horas entran en su nombre.

Leopoldo Francisco se llama el mío y dice que su madre era una mujer española, parecida a mí que se llamaba Pilar (es mentira, su nombre era Maria y vivía en calle Perú), de su padre habla poco porque estuvo poco, no soporta la historia repetida, de su hermano le punza la muerte y lo ajusta el filo de su última botella de vino.

Mi padre tiene pocas palabras: supongamos que es una caja pequeña como de cigarros y que los ha ido fumando también de a poco. Una última caja, un atado de palabras que se van repitiendo. Un consumo problemático, una adicción a la inversa. Humo vacío y visible. Toso. En la calle llueve ceniza.

Un padre ignora cuántos silencios guarda, en cuántos sucumbe a sus hijos.

Mi papá acumulaba la ropa sobre una silla: el pantalón pinzado gris, la camisa blanca, abajo la remera de dormir, el jogging gastado de la siesta, las bermudas de verano, una corbata rayada de forma transversal. Líneas en fuga que siempre escapan. Un cinto con hebilla plateada al fondo. Una amenaza.

Sobre el filo de la puerta de su auto lo vi disparando con el Winchester: los hombros quietos, la sacudida en el paisaje, una hilera de patos haciéndose puntos suspensivos en el aire, los cartuchos rojos al costado de sus botas.

Mi padre no era malo ni bueno: era gris.

Una foto en blanco y negro que reclamaba el color.

Elegí mi silla en la mesa bien al frente de la suya, mi madre a la izquierda, los rayos del sol en la nuca. Papá entre mis cejas. En las manos lápices. Él doblaba las hojas y armaba barcos, papá es un náufrago pero me enseñó a nadar. Me dejó a flote fuera de él, de su martirio, de sus temores, de su limitada capacidad para decir más allá de su “hijita estás hermosa”. Flores de loto en mi estanque y papá en el fondo. No lo veo. Revuelvo el agua con una caña sin anzuelo. Papá, se me afiló la lengua en tu corteza.

Un día papá va a ser grande, quizás ahora que es pequeño y se tambalea deba volver con él de la mano a la plaza San Martín, mirar cuando no vengan autos por la calle, indicarle que cruce desde la puerta de vidrio del Banco de Entre Ríos, atrás del mostrador esconder caramelos, yo en puntas de pie, papá es chiquito agacha su columna de caracol lento: ninguno de los dos alcanza la dulzura. En mi casa me esconden la sal: no mates las babosas, me dicen. Quizás deba atarle los cordones, sostenerle el agua de la canilla en el hueco de mi mano amplia, cubrir su mollera pelada con mi sombra, agrandarme y ser la madre de mi padre por un rato, la hija pródiga que regresa al hogar.

Un padre ignora cuántos padres contiene, en cuántos hijos implanta un recuerdo, las vistas múltiples de sus actos en nuestros ojos. Advertencia a cada padre: los estamos mirando y para verlos hundimos la mirada en los ombligos nuevos de los hijos que nos crecen en los tobillos. Cuelgo hijas como joyas. El único hijo varón trajo tus párpados y sonríe con el iris gris. En él tus ojos son perlas.

Tengo cuarenta años y uso una lupa para archivar sus imágenes, me arrodillo persiguiendo su rastro de insecto, al costado de mi cama cuelga un rosario que me regaló mamá, está bendito y huele a rosas, en la almohada escondo la estampita de cuando tomamos juntos la primera hostia, en su boca no hay amenes, pero sí están estos pecados: hijita, cómo andás, estás hermosa.

