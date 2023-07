Desenterrar jardines

La siega es la cosecha de una forma artesanal, algo caído en desuso por la facilidad de las máquinas. Durante las siegas se sueltan yeguas, me dice alguien pero no alcanzo a entender para qué. Sí entiendo que trabajan todos dedicados a la tierra. “Tras la esquila viene la siega”, con ese de segar que viene del latín cortar. La hoz en las manos, guadañas, chijetazos del filo contra el tallo seco del cereal. Los lomos asomando del trigo, las manos cuarteadas, personas con alas de libélula rascando el cielo.

*

Las mujeres esquilan, majadas de lana entre sus tobillos, en los ojos arrugas o nubes. Las ovejas silbaron en su piel.

*

Arrancala de cuajo, decía mi abuelo y sacaba junto a la Beli las malezas. Después pespunteaba latas, les limaba el filo, armaba macetas. Un injerto en el ciruelo, en el limonero, en los árboles que quería regalar. Alguien mareaba las ortigas, daba vuelta la palma varias veces alrededor del tallo, después la levantaba sin guantes como a una zanahoria o a un conejo. No picaba en su piel, la hoja de la ortiga no enterraba el veneno. “Cultivo una rosa blanca, en julio como en enero/ para el amigo sincero que me da su mano franca/ y para el cruel con que aranca/ el corazón con que vivo/ cardo ni ortiga cultivo/ cultivo una rosa blanca.” Tavi recitaba versos de José Martí, yo esquivaba la urticaria en los almácigos del patio. En una foto estoy agachada cortando hojas de lechuga, tengo el pelo largo como ahora, unos doce años, las piernas anchas.

*

El trabajo con la tierra. El lenguaje del cuerpo. La espera en movimiento sobre las cosas que no se ven: estas hormigas, estos gusanos, estas moscas blancas. Las pestes sobre todo lo que crece. Cuidar los jardines aunque sean ajenos, en casas que no son nuestras, cuidar la época de poda, de siembra y de cosecha. Los tiempos, repito.

*

En las garitas donde guardaban los tubos de gas, había rastrillo, pala, una pinza con cabo. El hierro fundido, oxidado, el hierro atando al hierro, clavos sobre las cintas del metal. Metal con metal. Para hacer un jardín se usan las mismas herramientas que para enterrar lo que se muere. En un pozo tiré durante años restos de frutas, cáscaras, carozos de palta, yerba. Cómpost, dicen, las lombrices ignoran el nombre, apenas se mueve el hojaldre de hojas saltan como delfines.

*

He construido un jardín como quien hace

los gestos correctos en el lugar errado.

Errado, no de error, sino de lugar otro,

como hablar con el reflejo del espejo

y no con quien se mira en él.

He construido un jardín para dialogar

allí, codo a codo en la belleza, con la siempre

muda pero activa muerte trabajando el corazón.

Deja el equipaje repetía, ahora que tu cuerpo

atisba las dos orillas, no hay nada, más

que los gestos precisos

dejarse ir para cuidarlo

y ser, el jardín.

*

Versos de Diana Bellesi

Imagen Vicente Captura

Para seguir a Belén Zavallo en redes sociales:

Instagram: @belenzavallo

Facebook: Belén Zavallo

Twitter: @MBelenzavallo