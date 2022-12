María habla poco pero si estamos solas, desenfunda sus historias mientras limpia. Es bajita y tiene una mordida como de carpincho o de nutria, una mujer que no hace nunca ruido, que limpia sin azotar cosas, sin el movimiento exagerado del agobio. Tiene una predisposición que yo admiro en quienes limpian las cosas de otros: una taza, un inodoro, un vidrio lleno de huellas digitales ajenas y su calma. María parece que nunca se preguntó si le hubiese gustado hacer otra cosa, pero se ilumina cuando habla de sus tres hijos o de Francisca que la persigue los días que viene a casa y que la llama los días que no está. Hoy me desperté y leí un fragmento de las Bienaventuranzas porque tenía que menguar el enojo. Me molesta no poder dormir. Me punzan los miedos, los calambres, la soledad del insomnio. Leo como una transacción del lenguaje. Cambio puteadas por mantras. Un trueque íntimo que me recupera. En Fragmentos de un evangelio apócrifo, Borges escribe una lista que comienza empezada y que así da la sensación de algo que nos viene incompleto, un hallazgo y una estrategia para afianzar lo verosímil. María me escucha bajar la escalera quejándome de la descarga que me dio la baranda y me cuenta que el chiquito de ella el otro día la esperó con las manos quemadas, le pregunto más para que amplíe el relato y dice que estaba jugando con un chico que lo cuidaba mientras ella trabajaba en otra casa y que tocó un cable suelto de un palo, que le dio una patada tan fuerte que el nene de dos años empezó a correr en círculos sin parar, que las yemas de los dedos le quedaron marrones. En la calle, le pregunto como exclamando y me dice sí, que era sobre un palo que ella ya le había dicho yo a su marido que arreglara, porque ahí no entra nadie más a hacer nada, ni la municipalidad, ni policía, ni nada. María sacude el trapo en el agua para que suelte la mugre y lo extiende como el lomo de una raya sobre el palo del piso, limpia con prolijidad, y repite el movimiento. Mi hijo es terrible, dice, se manda cada macana. Yo le digo que más descuidados son los que dejan así el alumbrado público, que es chiquito y como con toda criatura el peligro siempre anda en sus bordes. Y sigo escribiendo sentada de espaldas a ella que saca las cosas del secaplatos sin chocar nunca un cubierto con otro, acostando los platos como si fuesen blandos.