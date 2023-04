Pensé que me gustaban las cosas rotas hasta ayer que abrí una alacena y me llenó de angustia una taza rajada, una cerámica que sirve aún pero que así no quiero que nadie vea, no quiero un café, ni un té, ni ver manos envolviéndola con la aspereza de ese costado abierto. Estoy hastiada de la belleza de todo lo que causa dolor y de todo lo que exhibe una rajadura, Borges tiene un verso hermoso “en las grietas está Dios que acecha”. Estoy en días en que no quiero acariciar una piel con cicatrices, no quiero mostrar el costado abierto, no quiero la llaga de Cristo expuesta como una ofrenda. Quiero cosas hechas sin remiendos, que estén lustradas como un mueble nuevo, pasar el dedo y que resbale.