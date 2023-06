Cosas que se ven mientras no se mira

Un chico se estira con un rodillo, los brazos hacia adelante, el torso contra el suelo, el movimiento de una serpiente que avanza y retrocede. En el reloj de la pared del gimnasio el tiempo no pesa.

Un hombre se acerca, camino como si fuera un bicho más del poste de luz del estacionamiento del supermercado. Cruzo apurada en diagonal desde el auto a la entrada. El hombre me sigue, pienso. No lo veo pero me grita: “dejó la luz prendida”. Doy la vuelta, agradezco, apago las luces. Sigo sin verle la cara.

La verdulera acomoda las manzanas, las lustra con un trapo, las apila como si fueran rocas y ella estuviese alzando una fortaleza.

El dedo pulsa el botón de cambio de canal del televisor, se levanta como un insecto impaciente. El dedo con un tick. El dedo como si tuviera tos. El dedo esconde huesos que se arrodillan.

Un benteveo hunde el pico en la tierra, tira y arranca un bicho, salta, hunde el pico, arranca otro bicho.

Un bebé se refriega los ojos, mete los puños, los pasa por su nariz, llega a la boca los chupa. Vuelven a subir los puños como arañas por su cara.

