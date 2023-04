Como plastilina

No hay forma en que mis hijos no terminen durmiendo pegoteados, es como si en un momento de descuido, siempre trato de ubicarme entre medio de los dos, quedaran del mismo lado y se imantaran. Un montoncito de plastilina con colores indefinidos. Vuelvo a despegarlos y a acomodarme los breteles que se sueltan por amamantar. Mientras los vigilo de madrugada pienso en ellos y en escribir, creo que la palabra nació con cuerpo junto a ellos. Con la primera limité la escritura al ámbito privado, hice cartas y anoté diarios. Con la segunda ya tenía la inevitable tarea de escribir y de armarme en los textos contra esos dolores que tenían que ver con el sufrimiento de mi primera hija. Hoy en un video que me pidieron, me dije para adentro “soy una madre que escribe”. Mientras el chiquito de casi dos meses iba bajando en brazos de mi madre para dejarme el escritorio en soledad, en una soledad en la que mi diálogo con él y sus hermanas continúa sin fin, sin intención de fin, pienso en mis deseos como escritora de provincia. Quiero escribir un ensayo que se titule Mientras amamanto y que dialogue con Alfonsina Storni que fue madre soltera, con Tillie Olsen, con Jane Lazarre, con todas las madres poetas que escriben mentalmente mientras separan a sus hijos que leudan. Hijos hojaldrados uno contra el otro y conmigo. Pero interrumpo las ideas y digo “ajjoooo”, o sirvo un vaso de agua, o caliento una memi, me limpio el vómito, busco o llevo hasta la terminal a Pipi para que llegue a la facultad. Cuando sos madre la condición del trabajo cambia y pasa a un segundo término. Otro título para el ensayo que no escribiré nunca “En segundo plano”. Mientras postergo, me gusta sentarme a jugar a las cartas de Frozen con Francisca, me gusta escuchar los delirios de mi hija mayor que tienen que ver con tener veinte años y el mundo con la boca abierta como un hipopótamo para tragarla a ella y para que ella lo degluta con soberbia, me gusta estar horas buscando la sonrisa del bebé que balbucea, limpiar los pliegues de sus piernas gordas, detenerme en las fotos de hace un año, dos, veintiún años siendo madre, la mayor antigüedad en mi profesión no paga, no menos seria, mi vocación más carnal y cruel, más humana y sensible. Hay un vocabulario que se actualiza gracias a los hijos, expresiones que se revelan nuevas, formas en la dicción y en la combinación de palabras, poemas dichos sin entonación ni solemnidad, quizás hasta una escritura que queda grabada en las horas sin dormir, mientras las pieles buscan estar pegadas como plastilinas.