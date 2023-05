Charlas breves

En el taller alguien escribió sobre un tero, sobre la pata del tero, sobre la soledad de no tener quien preste un apoyo, una muleta. Me gustan los textos con pájaros, con alas, con chuzas en la cabeza, con alaridos contra el viento, contra las nubes, contra el mar. La lengua del pájaro no calla, se sabe que canta hasta morir.