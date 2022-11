Hace unos días empecé a ver El encargado, la serie que protagoniza Francella y en la que protagoniza a un portero de edificio. El personaje usa estrategias para manipular el resultado de una votación que puede dejarlo sin trabajo y sin la casa que habita en la terraza, reúne información de los vecinos hasta revolviendo la basura y va metiendo chispazos que conduzcan su suerte. Al margen de que me pareció insoportable de aburrida, lo que me llama la atención es que en nuestros tiempos haya gente que tome la serie como un reflejo de la realidad y que esa mirada haya reunido al Sindicato de Encargados de la Argentina para repudiar la producción artística y al actor. La respuesta de Francella fue “creo que esto habla un poco de la mediocridad intelectual.”

*

En la escuela solemos leer Casa tomada, uno de los mejores cuentos de Julio Cortázar y después de realizar las reposiciones que cada lector le aporta al texto desde sus posibilidades, en ocasiones para entender que los textos tienen múltiples sentidos, hemos visto la “metáfora de la casa tomada”, un capítulo de Filosofía Aquí y ahora de Pablo Feinman, que explica el contexto social y cómo se podía entender el relato atravesado por la etapa del peronismo y la ideología del autor. Es decir, una posible línea que algunos intelectuales creyeron vislumbrar y que pudieron hacer creíble al explicarla, pero el cuento funciona solo, más allá de las metáforas que sean útiles a determinado sector.

*

Me acordé anoche de Casa tomada mientras mi hija tosía y lloraba por su estado de resfrío, en los breves tramos en que dormía hablaba y ahí fue que vino el cuento, bah, una frase “Cuando Irene soñaba en alta voz yo me desvelaba enseguida. Nunca pude habituarme a esa voz de estatua o papagayo, voz que viene de los sueños y no de la garganta.” La voz de papagayo que viene de los sueños, pensé mientras Francisca vociferaba quejas. Otra frase que me encantaba era “yo creo que las mujeres tejen cuando han encontrado en esa labor el gran pretexto para no hacer nada.” Y me gustaban porque me hacían pensar en gente que conocía. En cambio la situación de las voces metidas en la casa, me llevaban a otro escenario. Una vez con mi hermana íbamos caminando por la costanera y un tipo que sabía quién era pero con quien jamás tuve confianza en absoluto, se acercó para decirme que lamentaba que fuera tan cornuda. Yo me reí y sostuve estoica pero mi casa se fue poblando de voces que me hicieron salir como si estuviese tomada por otrxs, como si necesitara dejar la llave en la alcantarilla.

*

Ayer en la biblioteca estuvimos leyendo con lxs talleristas un cuento de Pedro Mairal que se llama Hoy temprano. Se va narrando un viaje que se realiza muchas veces en un mismo recorrido, hay una quinta familiar, un mismo trayecto que comienza con el narrador siendo un niño que para no molestar a los hermanos que van sentados atrás, ocupa la luneta del auto. La voz narradora va asumiendo distintas etapas de su vida y después es un adolescente que fuma marihuana mientras viaja con sus amigos, un joven que libera una mano para apoyarla en los muslos de una chica, un hombre que se asegura de que puertas y ventanas estén trabadas porque ya es padre y marido, un divorciado que se pierde yendo a la casa de su hermano. Es un viaje en auto pero también es una metáfora del tiempo, una resonancia de Heráclito y del nunca nos bañamos en el mismo río aunque sea el mismo, y que nosotrxs ya somos otrxs.

“Un hombre que no sabe dónde frenar y sigue viajando en el auto desde que salió hoy temprano, hace mucho, acostado en la luneta de atrás.”

A nadie después de la lectura se le ocurrió buscar datos de la vida privada del autor, nadie preguntó si Mairal era el hermano menor de tres o si estaba divorciado de Gabriela y si Violeta es su hija.

*

No leemos en forma literal un texto pensando que es una referencia de la realidad, la literatura construye mundos posibles a los que podemos asistir para olvidarnos de nuestro tiempo, y a los que podemos pensar como compañía para comprender qué nos pasa, a los que podemos hacer un bollo y tirar a la basura, pero nunca la ficción es para ser leída y cuestionada por un Sindicato de lectores ofendidos.

*