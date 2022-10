Cardenales

Hace unos días estuve en un parque natural. Durante mi infancia todos los parques me parecían naturales, no hubiese adjetivado nunca. Desde la esquina de mi casa, se veía el campo de Chiardola. Si entrabas por el alambrado, cosa que todos hacíamos sin pedir permiso, empezabas a oler que el aire se podría. Había dos piletones de caca, esas eran las cloacas durante unos años. Después, gracias a Dios, eso cambió y, delante del campo, el gobierno empezó un plan de viviendas nuevo. Ya había una cuadra de casas sociales, ahí vivían algunos de los chicos que no iban a mi escuela pero que sí jugaban en la canchita frente a casa. Uno era el Choti, Chotón, Chotera. Un gurisito con cara salvaje que jugaba al fútbol descalzo, tenía la piel apenas más clara que el barro y se movía con rapidez de pulga, al padre le decían El Zorzal y era alto, cruzaba por la esquina de casa siempre caminando como lo hace el pájaro, no podría describirlo de otra forma, unas zancadas duras con el vaivén del torso acompasado. Las hermanas mujeres eran para mí y Flavito las Carmencita, Una se llamaba Carmen pero las demás eran parecidas por eso usábamos el sustantivo colectivo inventado. Hace poco supe de un escándalo en mi pueblo, alguien del municipio liquidó mal los sueldos y a una persona le transfirió dos millones. Esa ex empleada (porque post quilombo la echaron) no devolvió el dinero. Se pasea en un auto nuevo y todos le empezaron a decir Wanda. Y es una de las Carmencita.

Empecé a escribir porque este fin de semana paseé por un monte, siempre el camino hacia adentro me regresa a Viale, a mi infancia, a los parques que no eran parques pero que nos entretenían salvajemente. Mi hermano se agachaba en los charcos después de la lluvia, con el Dieguito tenían botellas cortadas y redes, pescaban renacuajos, no sé para qué pero era un espectáculo tan asqueroso como atractivo. Los renacuajos son una especie de pez mutilado que salían en su única parte y abandonaban el canto ensordecedor. Un grito ahogado de anochecer que creo escuchar en los veranos cuando estoy en Puiggari. No sé si en verdad cantan los renacuajos, si son las chicharras o ranas ya formadas. Pero hay sonidos que nos trasladan, no sólo a un espacio, sino también nos cambian de tiempo. Creo haberlos encontrado en algún poema de Mary Oliver pero tampoco estoy segura.

*

¿Quién dio forma al saltamontes?

Me refiero a este saltamontes,

el que acaba de saltar en la hierba,

el que ahora come azúcar de mi mano,

el que mueve las fauces de atrás para adelante y no de arriba abajo,

el que mira a su alrededor con enormes ojos complicados.

Ahora levanta una de sus patas y se lava la cara cuidadosamente.

Ahora de pronto abre sus alas y se va flotando.

*

De lo que sí estoy segura es de que me gusta leer ese asombro perdido por la adultez en sus poemas. La mirada del detalle tan natural en la infancia. Mientras mi hija de dos años caminaba conmigo de la mano por el sendero abierto para el breve recorrido en el monte, vi de cerca la espuma de los bichos que hacen llover a las tipas. Acá, en Paraná, que está lleno de esos árboles altísimos que parecen escupirnos encima, nunca hubiese podido observarlos por la altura y por los tiempos. No me detengo lo suficiente aunque siempre sea un propósito. Vi como burbujeaban las chicharritas, como si estuviesen jugando al carnaval o a bañarse. Otras nenas que comían moras con mi hija se acercaron, miraron con certeza de niñas y dijeron qué asco. Seguimos por donde los yuyos se inclinaban.

*

Una yunta de cardenales se enciende entre los ñandubay. Planean y se paran en un tronco. Atrás se filtra el último sol de la tarde. Pienso en los montes prendiéndose fuego con las llamas que lo consumen y en estas, las que le dan vida. En mi casa había unas jaulas en el lavadero, mi abuelo las había hecho a mano. Por un tiempo, mamá tuvo canarios y cardenales. Les cantaba “pruebita, pruebita, pruebita” y bailaban mientras ella lavaba el piso de las jaulas. Pese al encierro, parecían estar felices, no me disculpo por haber tenido pájaros encerrados, leo otra época en donde la naturaleza de las costumbres era una convivencia fluída en el desorden. Alguna vez en vacaciones, costaba salir porque había sapos cururú interceptando las puertas. Otras, veía a los gurises con las gomeras y sus triunfos colgando: palomas, cuises, perdices y liebres.

La vida y la muerte enhebradas en trofeos y brasas que aún se encienden.

