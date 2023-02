Captar la narrativa del presente

Volví a mirar el documental del sobrino de Joan Didion sobre la vida de la escritora. Didion se convirtió en una de mis imprescindibles desde que la leí por primera vez hace apenas dos años. Creo que fue su muerte la que la hizo más popular, también la leí en textos periodísticos gracias a un seminario que dio Tamara Tenembaun sobre los ensayos y su formas de hibridación. Es lindo leer junto a otros, pareciera que el ojo se agranda, que la mirada es más nítida, que tu limitación es más evidente, que ya habías pensado en cosas que dicen otros como hallazgos trascendentes, que jamás se te hubiese ocurrido relacionar ciertas cosas. El mundo del pensamiento se organiza mejor en compañía, se mueve y expande. Leer a Didion es tan magnético como verla, y su poder de atracción radica en que es una mujer interesada en encontrarle sentido al presente. Tiene una perspectiva profunda sobre el tema que elija, ya sea la moda, un conflicto social en un lugar específico, los vínculos humanos íntimos, el amor propio, la muerte y el dolor de la muerte, la historia de su familia y las condiciones de la época, el rock, los crímenes, la droga. Pero a su vez, no hay alarde de conocimiento, no hay esa jactancia manifiesta en mostrar lo que sabe, sino que su escritura es una forma de entrar a su razonamiento, un asomarse a ver cómo alumbran sus ideas, cómo se engarzan. Cuando cuenta, por ejemplo, la historia de Manson y cómo cose la imagen del vestido que se va repitiendo para darle potencia a “una cadena auténticamente sin sentido de correspondencia”. En otro artículo de El álbum blanco donde registra según ella una época oscura, dice su editor “la época no era una unidad, así que encontró este modo de hacer un registro verbal de la época”. Cavar en la profundidad y darle sentido aún a los acontecimientos que no lo tenían.