Cuando escribo se vacían mis manos. Caen las cosas más cercanas: anillos, cucharas, un huevo de pájaro, pulseras de hilo rojo trenzadas por mi hija, pelusas de su primer pelo, caen cutículas y dientes que mordieron las uñas. Cae también lo que me queda lejos: papá da vueltas como una cebolla que se suelta de la bolsa y va perdiendo sus pieles, la infancia se desprende de la corteza de un árbol, las ciruelas caen con sus flores blancas, las abejas y los aros de mamá que se apretaban en el lóbulo. El cuerpo es una parra en un patio olvidado. Uvas y moscas sobre ellas. No sé de dónde se desprenden las cosas que descienden.

Pipi me hace ver una película que se llama No dejes de mirarme, hago reposo rebotando mis horas sobre una pelota inmensa, tan grande como mi panza, Francisca se trepa y cabalga prendida en mi espalda. Abrojos, pienso. Galope de vidas que cayeron de mi cuerpo.

*

En una escena un avión de la guerra estalla y otro se estrella sobre un campo. Un soldado muere y el otro tiene la cabeza quemada. Los campesinos lo rescatan y envuelven su cráneo con grasa de animal. Gracias a ellos se salva aunque él sobrevolaba para arrojarle bombas. Lleva, ahora, siempre un sombrero y solo revela el aterrizaje del fuego al pintor joven. La película es un homenaje al artista ruso Gerhard Richter. Una cabeza arada como un campo.

*

El jueves se cayó el tapón mucoso. Un agua viva menos en mi cuerpo. La forma de decir de aquello que aún no habla: falta menos. En la revisión médica me miden la dilatación. Es solo un centímetro pero se siente como si las ruedas del auto estuviesen pinchadas y yo anduviera sobre adoquines. La médica está tan harta de mí como yo de ella. Me dice que después ate las trompas. No vine a eso, contesto con rabia. No estés nerviosa porque le hace mal al bebé. ¿Acaso no es la vida una ola que atropella hasta desarmarnos?

Mastico las palabras antes de decirlas. Todo queda adentro, hasta el derrumbe.

*

La caída es un poema de Beatriz Vignoli, una escritora rosarina, pienso en otras cosas mientras los versos solos aparecen como cabezas de perros asomadas por las rejas. Los poemas ladran sueltos de sus correas.

Si te dicen que caí

es que caí.

Verticalmente.

Y con horizontales resultados.

Soy, del ángulo recto

solamente los lados.

Ignoro el arte monumental del sesgo,

esa torsión ornamental del héroe

que hace que su caer se luzca como un salto.

Ese rizo del mártir que, ascendiendo

se sale de la víctima

y su propio tormento sobrevuela

no es mi especialidad. Yo, cuando caigo,

caigo.

No hay parábola

ni aire, ni fuerza de sustentación.

Un resbalón: espero. Al suelo llego

por la ruta más breve.

Un alud, una piedra,

una viga a la que han dinamitado.

No hay astucias del cuerpo en mi descenso.

Se sobrevive: el fondo

del abismo es más blando

para quien no vuela, sólo cae.

Si te dicen que caí,

no vengas

a enseñarme aerodinámica revisionista.

No me cuentes de los que cayeron venciendo.

No vengas a decirme

que no crees que haya sido un accidente.

En lo único que creo es en el accidente.

Lo único que sabe hacer el universo

es derrumbarse sin ningún motivo,

es desmoronarse porque sí.

*

