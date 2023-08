Bitácora de viaje: segunda entrega

*

Son cardenillas, me dice el guía cuando digo mirá un cardenal. Me explica que no hay cardenales en la isla porque se alimentan de granos y ahí hay pocas plantas con semillas. Igual busco el fuego del copete que siempre que aparece me enciende otra chispa: el recuerdo de los pájaros en mi casa, mamá lavando las jaulas, las latitas con agua, el alpiste cayendo desde la pared.

*

En otra vista, dos nidos cuelgan como lianas de un árbol, se mecen con la brisa, debe ser lindo vivir así dice mi amiga, le enumero los peligros y desventajas: mosquitos, yacarés, yararás, nombres hermosos en la lengua. Se ríe y dice, no me importa, igual debe ser hermoso todo esto solamente en la cabeza. Estamos detenidos por una nueva explicación. Los árboles se llaman curupís, el señor que maneja la excursión lanza una leyenda del bicho que enlaza a las doncellas con un “miembro larguísimo”. Curupises, dice que es el plural, yo mentalmente conjugo como maní, maníes; curipí, curupíes. Mi amigo me dice “alto violín, el curu”, seguimos hablando desde atrás de otras adaptaciones a la leyenda que se nos ocurren. Para no estar atendiendo, escuchamos mucho.

*

“Estos árboles indican hasta dónde va a subir el río”, nos asomamos a ver los troncos flacos y altos, parecen patas de un ave. Las garzas me gustan, los flamencos, las cigueñas, los cuellos doblándose con facilidad. Me gustan los picos que se hunden hasta pescar algo, la sacudida antes de despegar del agua, las gotas sobre las alas. Si fuese un pájaro, quisiera ser uno que pueda nadar, pienso, nadar y volar, estar con el viento de aliado, hacerlo mi amigo, llenar los oídos de su voz. Los troncos tienen en la corteza una especie de musgo y después, hacia abajo nada, desde donde deja de verse es hasta donde el agua va a crecer. Notable: la naturaleza nos da señales que no vemos, la naturaleza prescinde de nosotros para todo.

*

Hay un poema de Luis Luchi que me mandó hace unos años una amiga, se llama Las liberaciones, me gusta y lo busco en mi celular, la foto está guardada en el álbum del 2019, el poema dice:

Sacarse la ropa del verano

transpirado

pieza a pieza; voltear las autoridades

del reparto interesado.

Sacudirse un abogado

un escribano

un prestamista;

despojarse de un poeta

matemático de acentos,

limpiarse caro

una mancha del pasado; independizarse

del temor,

de las promesas,

de la quincena.

Tender un puente,

recortar un dolor.

Ubicar un ave fuera del bosque,

marear un marino en tierra,

bajar de una escalera subida;

dejar de hablar

empezar a hablar.

Perdonarse un día para mañana,

limpiarse las uñas

sonar un trombón,

llorar sobre un pecho;

acabar con el sueño

recomenzar el ciclo del insomnio.

*

