Bitácora de un viaje: primera entrega

*

Me gusta que mi provincia se llame así y que esté efectivamente ubicada entre ríos, que el agua nos corra por los bordes, que el paisaje tenga un horizonte líquido. Aunque haya crecido más cerca de arroyos, de pequeños tajos de agua marrón me gusta el río, les digo a las mujeres que tengo cerca antes de subir a un catamarán pero me gusta verlo desde la tierra, no me gusta estar adentro y se ríen. Una dice que no le gusta el mar y la otra que no tiene río en sus palabras y que le pudre pensar en escribir sobre él. Me gusta esa charla inusual sobre los gustos con el agua, después cruzamos obedientes al deseo a una isla porque nos lleva de la mano una poeta que admiramos y queremos escuchar, y ver, y palpar con todos los sentidos como para comprobar que es cierta.

*

El guía no para de hablar y de frenarnos en los tramos de una misma vía para caminar hasta el corazón de la isla. Paramos y señala un árbol, después otro, después otra planta, después más y así hasta que me aburro y distraigo con mi amigo con el que captamos una frase y decimos un chiste. Estar con mi amigo en la isla es como volver a ser joven, aunque entro al teléfono y pregunto a la niñera por mis hijos, indico qué comida dejé lista, qué horario de regreso estimo, qué cosas me calman saber de ellos mientras por tres horas no estoy, un tiempo fuera de sus cuerpos sobre el mío no impiden que los sostenga en la lengua, pienso. Un pájaro mueve el cuello y comento que mi bebé a las 5am me dijo “ahí ta, bebé” y que buscó con su cabeza aún torpe la complicidad de la hermana que dormía. Me gusta la soltura de mis brazos sin ninguno prendido, aprovecho a sacar fotos, a oler el viento, al además animal que el cuerpo esconde cuando todo se vuelve mecánico.

*

Estos son canutillos de río, anoto “canutillos de río”. Una planta que por debajo se enhebra hasta sedimentarse en suelo de isla. Pisaríamos un bordado verde pero cuidamos de no alterar el ecosistema, vamos en fila india, nos asombramos por un árbol que el guía dice que se llama Sangre de drago y que la salvia es roja, que si nos cortáramos con eso impediríamos infecciones, que antes…y dejo que oir porque me cuesta concentrarme y porque en el fondo de la isla hay brillo de agua y atrás cinco caballos pastan sobre la arena.

*

“Baño de bosque” vuelvo a escuchar, y miro a una amiga descansando sobre la baranda, la capturo y también muevo entre los dedos un bicho gris que no tiene peso en mi cuerpo.

*

En el centro de la isla el humedal, las espaldas de todos a mi frente, mi amigo más atrás que yo buscando mariposas. Los del fondo del aula bajo el cielo. Buscamos más entre un arbusto de flores, hacemos videos. Un poema de Pizarnik dice:

«(No quiero ir

nada más

que hasta el fondo)».

*

