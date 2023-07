Basurales entre nosotras

*

Un hombre espera la noche,

saca partes de una mujer

en bolsas de basura

siempre el cuerpo mutilado habló con suavidad,

siempre el vello fue más manso que un monte,

siempre la boca obedeció

hasta ese día

yegua que se desboca la mujer

descuartizada

*

Aparece en Concordia un torso de mujer, fémur, algo de cuerpo, se le dicen “restos humanos”.

*

¿Adónde queda la humanidad que es capaz de trozar un cuerpo como se corta un mazo de cartas?

*

El 6 de marzo, Charly apareció en la casa donde estaba Valeria Leoncino con sus amigas. Charly la había conocido porque trabajaba en una dietética enfrente a su ferretería, la vio tan linda que se enamoró pero ella le dijo que no quería saber nada. Después Charly armó un perfil de instagram falso, una cuenta secundaria supuestamente de Valeria donde mostraba un costado sexual y en su biografía decía que trabajaba en la dietética. Los dueños decidieron echarla del trabajo e indemnizarla sin decirle por qué. Charly entonces la contrató para que trabaje con él, pero fue tanto el acoso que Valeria dejó ese puesto. A los días apareció en su domicilio, ella estaba con sus amigas, con las que le había confesado su temor. Le pegó tres tiros en a cabeza, después se suicidó “si no estás conmigo, no vas a estar con nadie”.

*

Carolina Leoncino es hermana de Valeria. Entra a la casa de Ñoño Passarella en la noche del 9 de julio. No vuelve a salir pero en las cámaras de seguridad que investiga la justicia se lo ve a él saliendo de noche con bolsas negras de residuo en la moto hasta la zona de los basurales en Concordia. En su casa encuentran sangre. Ayer en un rastrillaje “restos humanos”. Horacio “Ñoño” Benitez tiene cuarenta y dos años y vive.

*

Dos hermanas menos. El mundo se pregunta cómo se visten las mujeres, cómo hablan, si abortan, si escriben o si callan, cómo era su familia, adónde estaba su madre, sus amigas qué hicieron. Mujeres siempre apuntadas. Siempre revolviendo dentro de ellas como si ellas fueran la basura misma.

*

En Chaco a Cecilia la mata gente con poder que puede repavimentar una calle.

*

Restos óseos se le dice a los huesos pulverizados.

*

Con poder o sin los hombres matan. Meten a mujeres en bolsas de basura. Las tiran a los chanchos para que se terminen de comer lo que queda de ellas. En el alarido final de las bestias está nuestro reclamo.

*

¿por qué grita esa mujer?

¿por qué grita?

¿por qué grita esa mujer?

andá a saber

esa mujer ¿por qué grita?

andá a saber

mirá que flores bonitas

¿por qué grita?

jacintos

margaritas

¿por qué?

¿por qué qué?

¿por qué grita esa mujer?

¿y esa mujer?

¿y esa mujer?

vaya a saber

estará loca esa mujer

mirá

mirá los espejitos

¿será por su corcel?

andá a saber

¿y dónde oíste

la palabra corcel?

es un secreto

esa mujer

¿por qué grita?

mirá las margaritas

la mujer

espejitos

pajaritas

que no cantan

¿por qué grita?

que no vuelan

¿por qué grita?

que no estorban

la mujer

y esa mujer

¿y estaba loca mujer?

Ya no grita

(¿te acordás de esa mujer?)

Poema de Susana Thénon

