Arrojamos seres humanos al futuro

*

Cada vez que abro el celular me aparece un nuevo accesorio necesario para parir: botella de higiene íntima post parto, parches de gel frío para los puntos, pezoneras, sacaleches, faja, bombachas descartables, crema de caléndula, spray genital, vaso para tomar agua especial para antes de parir con pico cambiable para después de parir. Todo me parece un exceso de tiempo, de dinero, de complicación, un botiquín inmenso de cosas con formas diversas que no sabría dónde poner ni para qué.

*

En La habitación sin barrer de Sharon Olds hay un poema que dice así:

Terminar en una vieja habitación de hotel

con los propios hijos casi adultos, que están durmiendo, es una forma

del Edén. La que está en la segunda cama

duerme con dos almohadas -Yo no sabía eso.

El que está en el sofá, debajo de una manta

de algodón, tiene aquí y allá cuando se da vuelta

el peluche que la hermana le acaba de regalar

para sus veinte años. Yo deambulo en la

penumbra, preparándome para dormir, al acecho

de mi felicidad. Soy como alguien del pasado

con permiso para volver, estoy con nuestros queridos hijos,

están soñando, a salvo. Tal vez sea especialmente como

el Edén ya que ésta es mi costa natal,

huele como los primeros años de mi vida,

niebla, plumeria, eucaliptus, está

rota la alianza asesina de mi familia,

está detenido dentro de mí el mecanismo complejo

que transmitió ese movimiento. Cuando apago las luces y me acuesto,

siento como si estuviera en el vértice de un triángulo, y después, con un giro

Copernicano, siento que el vértice es mi hija,

Y después mi hijo, yo soy esa figura de fondo, esa

figura de origen madre. No somos,

estrictamente hablando, mortales. Arrojamos

seres amados al futuro. Me duermo,

viviendo brevemente para siempre

en el cuarto con nuestro hijo y nuestra hija.

*

Arrojamos seres amados al futuro

*

Puede ser que esté empezando el trabajo de parto mientras escribo, claramente, no podría escribir sobre otro tema. Voy y vengo al baño. Tecleo sentada en una pelota y apoyo la computadora en la cama. Esta mañana lloré y me reí, me asusté y me dejé reflejar por el espejo como una mujer poderosa. Después pensé en quiénes quedarían en casa a cargo de Francisca. Después me enojé porque la partera está de viaje. Después dije mejor que sea lo que Dios quiera y ahí recién recuperé el ritmo del aire entrando sin hacer ruido por las fosas nasales. Los pulmones inhalando el acantilado de la incertidumbre, tranquilos sin que el viento los raspe.

*

Los no nacidos es otro poema de Sharon Olds:

A veces puedo ver, alrededor de nuestras cabezas,

Como mosquitos alrededor de un farol en verano,

Los hijos que podríamos tener,

El brillo tenue de todos ellos.

A veces los siento esperando, adormecidos

En algún vestíbulo –sirvientes, casi–

Escuchando el timbre.

A veces los veo mintiendo como cartas de amor

En la Oficina de Cartas Muertas

Y a veces, como esta noche, de oscuro

Reojo puedo sentir sólo a uno de ellos

Parado al borde de un acantilado frente al mar

En plena oscuridad, estirando sus brazos

Desesperadamente hacia mí.

*

Mi hija mayor se acuesta en mi cama, al lado mío. Abajo Francisca baila con el padre. Hay algo que late igual que siempre y que yo percibo con extrañeza. Siento enjaulado un corazón y quiero soltarlo. Nunca sentí miedo al abrirle mi boca al pequeño mundo que se fundó alrededor mío. Ahora espero otro grito en el tiempo que no es de este mundo.

