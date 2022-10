Árbol de cabras

Ayer volví a cruzarme con una imagen que, siempre que la veo, me capta. Son cabras turcas que se montan a los árboles de argán para comer los frutos. Parecen, como en las navidades, esos cocoliches de cosas que se montan para generar una tendencia. Hubo una época de pinos blancos en las casas de decoración, otra de estructuras metálicas, durante un tiempo se adornaban con bolas y figuras distintas, lo único que cambiaba era que se le sumaban más porquerías nuevas de esa edición navideña. En mi casa el árbol flaco era verde y había que envolverle con guirnalda las ramas para darle cuerpo. No seguía un criterio estético, era lo que se sacaba de la caja el 8 de diciembre y se le ponía. También fue así con la ropa de mi infancia, se reflotaban prendas de otras épocas que me vestían, algunas habían sido de primas, otras incluso las había usado mi hermana que me llevaba más de diez años. Me parecían espantosos esos vestidos estilo Sara Kay, mamá insistía que era hermosos y caros, de la tienda de antaño que vendía ropa de calidad, las costuras sofisticadas con nido de abejas y puntillas bordadas. Todo lo que me parecía incómodo y horrendo en ese entonces, ahora los miro y me gustan. No visto así a mi hija, tiendo a lo cómodo. Lo mismo con las navidades, no adorno la casa, me parece una costumbre que no tiene que ver conmigo. Enciendo más luces en el patio, eso sí, guirnalda de foquitos que iluminen sin ocasionar migrañas. Me gusta el destello suave. Las tuca pan tuca pan que perseguíamos en la canchita frente a la casa de mis padres, parecían estrellas fosforescentes que jugaban sobre nuestras cabezas. Después los bichitos de luz que si estábamos sádicos raspábamos contra el cemento para que el trazo permanezca unos segundos brillando. Un truco de mágico de la naturaleza. Cosas que aún me alucinan.