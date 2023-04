Apuntes de viaje

Jueves santo

Me gusta un cuento de Mairal que leí hace varios años y que por los talleres vuelvo a leer anualmente. Toma un viaje familiar como eje para escribir la vida, el paso del tiempo por la vida, los años y lo que traen, el cambio de modelo de auto, las comodidades, las autopistas, las protestas al lado de la ruta, las políticas que se evidencian en el tránsito. Ato a mis dos hijos en sus sillitas para hacer el primer embarque en familia. Más pañales, más bolsos, más juguetes, más horas calculando las horas, los posibles remedios, los posibles desvíos, los retrasos. Horas antes dormí con las interrupciones para amamantar y después en esas horas de vigilia que coinciden con la vigilia pascual, terminé una serie. Ahora por la ventanilla asoman vacas y caballos, un alambrado interminable que se corta solo cuando se abre un camino como algo que se raja. Me gustan las arboledas entre tanta llanura y me gusta la llanura que se suspende en un montón de copas de árboles.