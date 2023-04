Apuntes de viaje II

Me gustan los fuegos. El tono sagrado sobre la llama. Las rodillas dobladas frente a las velas. En las iglesias me persigno y agacho la frente. Apoyo un beso sobre los pies de las estatuas. Un beso enviado desde mi boca apoyado en mi mano y depositado en los dedos sucios de Cristo. Me disculpo por sentir asco del contacto directo, pienso en virus, bacterias, gérmenes, manos de otros sin lavar, bocas y salivas. Rezo un poco más . Pienso mientras camino los laterales de la iglesia en las imágenes y las uno imaginariamente a caras conocidas. Mi hermana es devota del Padre Pío y le mando una foto, mamá de la María Auxiliadora, de la de Schoenstatt, de la Milagrosa, mi hermano tiene una imagen de la Virgen del Luján, la de Guadalupe está frente a San Francisco de Asís, mi hija Francisca queda parada entre medio como completando la tríada que amo.

Afuera la gente es oscura por fuera, como papas de una bolsa, todas las caras tienen el polvo apoyado como si formara parte de su piel. Sobre una lona acomodan artesanías, debajo los colores siempre se repiten, el rojo predomina el fondo de todo, una marca de sangre y adn que indica que el algodón viene siendo trabajado desde antes de cada vida. Me agacho y reviso si hay algo que me gusta, imposto un interés por la espectativa de quien vende. Salgo con discreción de turista de cada puesto. Un hombre toca un arpa y tiene al costado una sillita con otro instrumento chiquito pero igual al suyo, invita a mi hija a tocar pero le da miedo estar lejos de mí. Las palabras amables parecen otro artificio de los días, solo unos billetes en la alcancía compensan nuestros pasos.

*

Venimos de las palmas del monte de los olivos, de las hojas incendiadas, de la cruz marcada de espinas. En otro camino, atrás del alambrado, el humo rompe la tranquilidad del cielo. Los chicos duermen sentados atrás de los asientos en sus sillas con cinturón. Un desgaste de convencimientos y de compras innecesarias: caramelos, juguetitos, huevos con sorpresa, libros y lápices a cambio de la quietud. Es incomparable la voluntad en la infancia, todo concluye en esto es lo mejor aunque te disguste y soportar el llanto unos kilómetros. Después del cansancio viene un sueño con la cabeza tumbada a un costado, el chiquito no negocia nada, toma su teta y duerme en un estado cíclico. Lo comparo con un Buda y sonrío, Francisca es una termita, corroe la paciencia pero también en su exaltación de alegría contagia una energía que equilibra lo que desgasta. Los voy pensando mientras duermen y si están despiertos cruzo a sentarme entre ellos. Hay un tiempo para ser madre y nada más, me digo y no me resigno, abro notas y escribo, me mando a mi chat conmigo cosas que quiero terminar de hacer, convocatorias y proyectos, guardo rutinas de ejercicios que no haré nunca, miro decoración para la casa, ropa que no podría usar con esta versión del cuerpo, miro el campo que me saca de mí. Gracias campo por desmalezar mi mente. Un poema de Louis Glück se llama Puesta de sol, dice:

En el mismo instante en que se pone el sol,

un granjero quema hojas secas.

No es nada, este fuego.

Es cosa pequeña, controlada,

como una familia gobernada por un dictador.

Aun así, cuando arde, el granjero desaparece;

es invisible desde el camino.

Comparados con el sol, aquí todos los fuegos

son breves, cosa de aficionados;

se acaban cuando se consumen las hojas.

Entonces reaparece el granjero, rastrillando cenizas.

Pero la muerte es real.

Como si el sol hubiera terminado lo que vino a hacer,

hubiera hecho crecer el campo y entonces

hubiera inspirado la quema de la tierra.

Así que ahora puede ponerse.

