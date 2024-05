Anotaciones transitadas

*

Por calle Colón una mujer camina tambaleándose en el medio del asfalto, abraza una bolsa que parece pesada por el vaivén de su cuerpo. Los autos la esquivan, hacen señas de luces, yo miro desde el espejo retrovisor hasta no verla más. Una mujer como un perro aturdido, luces fugaces, la velocidad de los cuerpos apurados por los horarios de ingreso: escuela, trabajo, comercio, oficina de asunta impostergables. En el cielo un avión a chorros dejó su trajo, me distraigo y paso una cuadra de dónde debía parar. Vuelvo a dar la vuelta, pero me enfrento a una calle cortada. No hay inspectores que señalicen, ni que encaucen el caos y nadie se asombra: estamos habituados a estar solos como locos. Bocinazos y otro trayecto improvisado, el laberinto sucesivo, los insultos que nos dejan liderando ránkings también absurdos. El cielo revela otro firulete, como si fuera un solo lienzo inmenso donde niños juegan a dejar sus pinceladas, los bordes mordidos por pájaros, el sol brillando en las hojas amarillas, en los montoncitos barridos quietos como perros, el anciano que insiste en limpiar su vereda con la escoba de paja, el rasguño de la fibra en la baldosa, el silbido del hombre que camina en conjunto de grafa azul, la música interminable de los días. ¿La mujer habrá muerto o sobrevivirá? ¿es real o es una metáfora en carne del sentido de la vida?

