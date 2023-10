Anotaciones sobre sembrados

*

Hace unos días me alegré (inusitada y exageradamente) por haberme topado con una caja de arroz de una marca que usaba mi mamá cuando yo era chica, la caja mantenía el mismo diseño, celeste con letras blancas, el nombre de una tribu de pueblos originarios. Yo estaba en el Norte de Santa Fe, en un supermercado amplio, con la estética de esos lugares a los que va la gente sola a sentirse más sola, pero iba con mi familia y corriendo detrás de las cosas que necesitarían mis hijos.

*

En casa de mi infancia, mi madre preparaba un menú variadísimo (acá no exagero), tenía en cuenta las particularidades de cada paladar, éramos siete o cinco, como mínimo cuatro pero la mesa siempre llena de cosas y de pequeñas bandejas con la ensalada con o sin limón, el plato hondo con sopa, arroz o lentejas, la opción del queso cremoso o sardo, la carne a punto o pasada de cocción, el pollo más o menos dorado, la pechuga o el muslo con sus respectivos comensales, la soda o el jugo o el agua, la gaseosa escondida para los chicos, todo calculado en proporciones, incluso los ingredientes que podíamos llegar a querer agregar, el aceto, la soja, el limón del patio recién cortado. A mí me gustaba el arroz Gallo, a ella el Mocoví. Ahora me encontré con la caja del que le gustaba a ella y lo quise como para tirar encima de la mollera de mi bebé, como en una celebración del amor.

*

“El camino del Toba”, dice un cartel verde en la ruta. Mi maestra nos hacía llevar mapas y dibujar las tribus, en ese entonces el 12 de octubre era el Día de la raza, algunos chicos íbamos con plumas o con la piel oscurecida a carbón. Bailábamos el carnavalito, simulábamos reunirnos alrededor de una fogata, fingíamos aullar o entrecortar la voz, algo distinto de lo que hacíamos en las fiestas patrias, pero que nos imprimía la misma emoción, las ganas de sacarnos de encima a quienes éramos: niños obedientes que tomaban distancia de la medida de un brazo en el patio de la escuela. Niños que podíamos dar pequeños tropiezos sobre el aire, hincar las vértebras, andar haciendo sonidos ululares sin ser retados, emponcharnos, volver a lo primitivo que siempre es más verdadero que lo aprendido.

*

Arroz. Campos de arroz. Miro por la ventanilla del auto, busco los charcos de agua entre los surcos, busco espaldas dobladas como juncos, sombreros de pajas hiladas con manos sin cuidado de las astillas. Volver a casa, al vapor de la olla con almidón soltándose en el aire. Arroz, granos de arroz como una lluvia encima llena de recuerdos.

*