Anotaciones sobre ruedas

*

Espero a Mane, me dice me demoro porque estoy cambiando la rueda, le mando los jaja correspondientes a la gracia que me causa imaginarla en la tarea. Un día emprendí sola el mismo remiendo del infortunio con mi auto,, cuando me vieron dos hombres que trabajaban en una construcción vecina, pararon y lo hicieron ellos. Eso no negociaría con el feminismo, hay tareas para que las hagan hombres o mujeres que quieran sentir las manos ásperas, el peso de los fierros, la disposición del cuerpo como la de un animal hambriento.

*

Una vez con mi hermana tuvimos que empujar a papá por calle Corrientes, él tenía menos fuerza que nosotras, nuestras hijas que en ese momento eran chiquitas se escondieron por la vergüenza que les dio vernos atrás del paragolpes, con los brazos extendidos como Sísifo con su roca, calle a cuestas. Se reían sin parar de sus abuelos sobre un Corsa en pleno centro, por una calle muy transitada y su madre y tía de calzas deportivas (estábamos listas para salir a caminar) empujando mientras los otros autos tocaban bocina. Repito: no quiero esta pelea en el feminismo.

*

Manejo desde antes de poder tener licencia, en los pueblos manejar es fácil. No anda nadie. Tenemos calles de tierra cerca para aprender. Los autos eran siempre viejos: Fer traía porquerías que después vendía. Nos hacía aprender en todos, a uno larguísimo mi hermana le llamó el catamarán.

*

Muchas veces vuelvo a los paseos en esos autos. El pantalón resbalando por tapizados de cuero duro, los volantes trabados como mis cervicales, los vidrios sucios. Tierra colándose entre los dientes. Fer buscaba esas “joyas” por pueblitos, por campos. Una estanciera hermosa decía él, nosotras nos reíamos. Una lata de atún gigante descascarada. Nadie mira nada de la misma forma.

*

Un poema:

Agua bendita

Una noche teníamos que volver a casa

pero una tormenta revolvió el cielo

y sacudió las copas de los árboles.

El agua cayó como una persiana y nos cortó la ruta.

Mamá me dijo “seguí seguí seguí”.

Yo no veía más que agua en el parabrisas

un rebaño de ovejas estampida de bueyes ubres de vaca vaciándose en mi cara.

El tramo de regreso se me impuso como un mapa

líneas de la mano grupo sanguíneo 0 positivo mamá en mis venas.

El viento azotaba la línea blanca que divide los carriles y parecía moverla

víbora lengua cinta en el pelo para el acto y la bandera sobre el hombro.

Le grité “querés que nos matemos” y ella dijo “no, yo estoy rezando”.

Cuando estuvimos en casa dejé de mirarla y hablarle

hasta que el latido dejó de arder en mi pecho

viento en la espalda voces huérfanas estornudo de piedras.

Mamá empujó la sábana sobre mis hombros

y subió un camino por mi sangre.

Varias veces recordé ese viaje y su voz de fusta:

“Seguí, seguí, seguí”

agua bendita saliva lluvia cruz en la frente.

