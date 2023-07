Anotaciones

Palabras que me gustan

*

Ciénaga: en una orilla llena de niebla se esconde un lagarto, asoma un tronco, musgo sobre la madera, la temperatura del paisaje en forma de neblina se puede sentir. Un venado caído en la espesura del terreno que ancla hacia su fondo lo que se anima a entrar en él. Ciénaga, escucho a uno de los personajes de la serie y se me hace inevitable no pensar en Lucrecia Martel, en Graciela Borges fumando al borde de la pileta. La familia pudriéndose empantanada en sus malestares.

*

Otra palabra: bránquias. Me gusta el cuerpo de los peces, las aberturas disimuladas, el movimiento ondulado de las cosas que se mueven bajo el agua. Me gusta más que a las bránquias se las pueda llamar agallas. Decir de alguien que tiene agallas me parece un elogio hermoso. Cuando era chica Fer pescaba en cualquier orilla de cualquier arroyo, nos llevaba a mi hermano y a mí que éramos los menores, cargaba baldes de metal, cañas y líneas, una especie de botiquín pero para pesca. Pisaba con un pie el pescado: moncholo, sábalo, dorado, raya, mandubé. Todos los nombres de los peces brillan. El cuerpo daba zapatazos en la arena, las branquias se abrían como persianas hasta que el ojo quedaba duro.

*

Otra: rescoldos. Los residuos importantes, pienso. El rastro del fuego, las últimas imágenes del calor ahogándose entre las cenizas. Los rescoldos como esquinas chiquitas donde las pelusas se estancan. En un texto de Leila Guerriero que se titula El último verano dice:

"En este mundo sin antídoto para el mal del tiempo, los recuerdos que no tengo del último verano me traen un rescoldo del aroma del agua, el pudor de una brasa donde todavía fulgura la cuenca dorada de toda aquella miel".

*

