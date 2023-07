Anotaciones de monasterio

"El pájaro rompe el cascarón. El cascarón es el mundo. Quien quiera nacer tiene que destruir un mundo" Hesse

*

Me gusta ese Salmo bíblico que dice “El Señor es mi Pastor, nada me puede faltar. Aunque camine por cañadas oscuras nada temo…” me gusta tanto que lo releo cuando me viene la voz, de quién es la voz si no la del recuerdo. No lo hago por fanática religiosa, no me mueve el don por exagerar postura mística. Me gustaba la misa porque me distraía, porque en el techo ovalado las voces continuaban cantando unos segundos más, por el silencio exagerado, el banco largo rechinando con las rodillas puntiagudas. Me gustan los lugares en donde los pájaros se burlan, una paloma dejando mugre en los hombros de una estatua, un gorrión golpeando sobre los vitrales, las plumas suspendidas en el aire. El matadero de la espontaneidad. Me gustan los lugares donde todos bajamos el tono, donde podemos caminar cantando una misma canción con gente que no conocemos, donde tenemos que darnos la paz entre quienes no tenemos ni siquiera una guerra. La paz sea contigo, y con tu espíritu. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, la queja a mamá, ¿por qué hay que decir eso? La torpeza de la boca acercádose la hostia, el monaguillo distraído, el cura con pollera, los del fondo casi en la salida mirando los autos de la calle, de niños cruzábamos a la plaza y volvíamos como pasando por un túnel, del silencio a la euforia y al revés. Me gustaba colgarme con Sandra de las campanas a la siesta, reirnos fuerte en la escalera del coro, mirar las llagas de Cristo, los ojos de las vírgenes, oler las velas apagadas, los billetes escondidos en un bollo, que nada se note tanto pero que se note un poco.

*

Hay un templo que tiene ovejas a un borde del camino de tierra y piedras, enfrente un monte dominado por el cuidado de los hombres, se puede entrar a ese monte a rezar, hay bancos y tachos para la basura, hay árboles con las ramas largas hasta lo conveniente. La religión poda hasta la naturaleza, ningún tronco es muy salvaje, ninguna oveja es muy negra, ningún alambrado no tiene boyero eléctrico. Hay una paz asegurada.

*

Seis personas sentadas delante de un grial. Una mujer es monja, otra está sentada con un hombre, hay dos monjes y yo. Antes de entrar al templo tres ovejas me esquivaron, hicieron el paso de quien siente la amenaza, me dio risa porque iba despacio y sin verlas. En este momento el silencio está lleno de aves. Dos velas encendidas parpadean sobre el altar vacío. La cruz exhibe un Cristo de madera abierto como un cordero sobre estacas. Me pregunto por cada uno de quienes estamos acá, qué nos trajo, por qué permanecemos, qué nos une en esta consagración hacia el misterio.

*

Salgo antes que termine el tiempo de mirar la copa, el de sotana blanca fue el que la sacó del Santísimo y el de marrón el que cantó un verso repetido tres veces. Nosotras habíamos llegado de casualidad, Tizi quedó en el auto con el bebé por el viento, yo bajé y entré al templo que creí vacío. Después las puertas, después esa tregua en el tiempo antes de buscar a Francisca del jardín. Silencio: seis personas bajo un mismo techo llenando los vacíos de oraciones, de preguntas, de adivinanzas.

*

Cuando era chica jugaba mucho tiempo sola, por ende, hablaba sola o no, les prestaba voces a los muñecos y a los insectos, a las cosas que veía y que se convertían en mis escenarios. Una amiga me decía ya de grande que siempre notaba que movía los labios, como si siguiera una conversación interna, y ahora eso tomó forma de escritura.

*

Escribir es un poco rezar, contarnos parábolas, multiplicar peces.

*

Vivir quiero conmigo, gozar quiero del bien que debo al cielo, a solas sin testigos, libre de amor, de odio, de esperanza, de recelo creo que decía así la Oda a la vida retirada de Fray Luis. Camino entre ovejas con Dalmiro envuelto en un traje de cordero, le saco una foto. Es mi último día con cuarenta años, pienso y recupero el aire con el pecho más ancho. Tengo tres hijos, infinitas derrotas, las mismas amistades desde que entendí la palabra amistad, tengo los dedos libres de anillos, el corazón perdiendo la piel como los lagartos, la garganta hinchada, escribo con los mismos interlocutores de fondo: un par de teros, los ojos quietos de los santos, las pestañas de los animales, el cielo inacabable del invierno de 1982.

