Anotaciones sobre los patios

*

Dicen que el ojo de poeta puede asfixiar un bosque, sin embargo cuando voy a la casa de mi hermana me asomo a su patio y veo la planta trenzada sobre el muro, creciendo como una cascada que caerá en el cielo: Ojo de poeta amarilo y las flores invadiendo el paisaje. Me encanta, le digo a Cari. Después me acerco a ver otros pimpollos, el perro de mi sobrina me quiebra las rodillas con su peso, salta, hace ruido con su hocico, tiene el lomo dorado. El patio es una extensión de Cari, pienso y revivo la alegría de los veranos en casa de mamá.

*

Pocas cosas hacen un mundo: sillones, manguera, latones enormes donde los cuerpos no entren, pinturas para uñas, cremas para los hombros, pasto entre los pies, plantas llenas de abejas, de mariposas, bichos bolitas bajo los bodoques de cemento, escondidos entre la leña, mariquitas para pedir deseos antes de su despegue.

*

Los patios tienen un clima de casa sin el límite del techo. Miramos pájaros que cruzan en líneas rectas, los trozos de jacarandá que se recortan solos por los límites, nísperos, moras, loros en las palmeras. Un vecino enciende fuego y acá está su humo. Otro habla fuerte y acá está su voz. Unos perros agotan sus ladridos, se hunden en este silencio. Ringo es un gato negro que se contornea por el filo del tapial, un día perdió el collar en casa, ahí supo el dueño donde estaba cuando desaparecía. Algunas tardes retoza en mis sillones, se espeja en el vidrio y mi hija lo acaricia desde adentro. Busco en este fondo los huecos de sapo que llenábamos de agua en la infancia. No están sus ojos, está el recuerdo de otras miradas que nos hicieron felices.

*

