Anotaciones sobre los cuerpos

*

En una caja hay fotos familiares, un par de casamientos, algunas vacaciones, amistades de la época analógica, caras espontáneas, parientes trenzados de sus manos en el vals, entrando con ropa brillante en recepciones, comida mal dispuesta sobre mesas, mascotas, bautismos con caras furiosas, los tonos del papel oscilan entre un arena tenue que va marcándose en fotos en blanco y negro y las sepia, más cálidas. Los colores estridentes indican lo doméstico moderno.

*

Mi sobrina dice: estas fotos revelan mejor la verdad que las actuales.

*

Nos reímos las cuatro mujeres que estamos en mi mesa, adivinamos nombres, atrás de cada cara una breve historia, un retazo que nos contaron y no sabemos si así, fielmente lo reproducimos como la memoria lo recompone. No importa se es exacto, nosotras recordaremos la noche de la picada árabe que abrimos la caja y nos reímos hasta despertar rabiosa a la chiquita.

*

Miramos los cuerpos, la ropa, los peinados. Todos los que aparecen ya son otros, o ya no son.

*

En esta foto hay cuatro que están muertos, le digo a mi hermana. Ella descubre que en dos bodas de una misma persona (es decir, mis dos casamientos) pero con quince años de diferencia, una pariente usa el mismo vestido. Si no fuese por las fotos, no tendríamos idea. Si fuese hombre, tampoco. Los trajes se repiten sin llamar la atención, las mujeres históricamente adornamos las reuniones, los paisajes, las distintas escenografías de la vida. Alcoyana-Alcoyana hubiésemos gritado por la coincidencia, por la burla al gasto innecesario, por la osadía y por lo que sin decirnos sostuvimos por sumisión: tenemos que estar siempre espléndidas.

*

Las mujeres

Las mujeres o

deberían ser deberían ser

pedestales caballitos

pedestales esos de madera

mecánicos dulces

adaptándose pasados de moda

al pintados

movimiento caballos

de los hombres que se balancean

los juguetes más alegres del cuarto de juegos

la con tanta emoción

fusta y después

sobre sus sin ninguna

cuerpos Para ser

tan familiar alegremente

y querida montadas

a los confiados en movimiento

puños montadas hasta que

Reincidentes los restaurados

egos deciden bajarse y estirar las piernas

Inmóviles deseando

de labios dulces ser puestas

regias en movimiento

y sonrientes Las mujeres

las mujeres deberían ser

deberían siempre pedestales

estar esperando de los hombres

Poema de May Swenson

*

Mi cuerpo, mi casa se llama el libro con el que escribo al lado. Ayer murió Silvina Luna y todos nos lamentamos, nadie dejó de recuperar su belleza y sin embargo todos comemos de su cuerpo y del nuestro como caranchos.

*

En un recorte de la Teoría de King Kong de Despentes que circula en las redes, la francesa dice: “Porque el ideal de la mujer blanca, atractiva pero no puta, bien casada pero no relegada, que trabaja pero sin ser muy exitosa, para no humillar a su hombre, flaca pero no neurótica con la comida, que sigue indefinidamente joven sin que la desfiguren los cirujanos estéticos, que se siente plena con ser mamá pero no es acaparada por los pañales y los deberes de la escuela, buena ama de casa pero no sirvienta tradicional, culta pero menos que un hombre, esta mujer blanca feliz que nos ponen siempre frente a los ojos, que deberíamos esmerarnos para parecernos a ella, nunca me la crucé, en ningún lugar. Creo que no existe.”

*

Abrimos una caja de fotos: somos todas mujeres. Miramos los cuerpos, nos decimos los orígenes, la lengua repara otras heridas. Tenemos la necesidad de tener más que un relato, una imagen visual, una línea que atraviese los tiempos, qué nos queda de aquellos que no están: la bondad de una abuela, la gracia de una tía, la amorosidad de los modos, la capacidad de saciar el hambre de una madre, la inteligencia desperdiciada en torcer barras de hierro, el herrumbre de los huesos, la blancura de los dientes.

*

Nos reímos en la misma mesa que comimos, nos reímos sin decir whisky, sin muecas, sin filtros. La rebelión de la alegría como otro homenaje que nos merecemos.

*

