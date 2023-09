Anotaciones sobre las voces

Me gusta escuchar, me gusta estar en silencio para escuchar. Algunas veces las voces vienen de adentro, aunque esté sola y en aparente mutismo por dentro todo habla: por qué hay caracoles en las calas, cómo no compré sal gruesa, cuántas remeras ensució hoy Francisca, si tuviera dinero compraría estos sillones, estas alfombras, esta mesa de luz nueva, uy qué lindos aros, no tengo que olvidar cambiar el agua de las flores. El devenir es una conversación que imagino en una narración interminable.