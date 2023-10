Anotaciones a las 7a.m.

*

Me gusta un poema de Sharon Olds, mentira, me gustan todos los poemas de Sharon Olds pero hoy me encontré con uno que se llama 7a.m. y como esa es la hora de las voces en mi casa, cuando todo estuvo tranquilo volví al libro que se llama La habitación sin barrer a buscarlo, abrí también La materia de este mundo, dos libros de Alicia Genovese y uno de Claudia Masín. Para escribir tengo sentir cerca las lecturas que me inspiran, las que me dejan como en un estado de parálisis. Nunca voy a poder decir las cosas de ese modo y sin embargo cada autora me llena de cosas que quiero nombrar por mí misma.

*

Pensé o sentí un asalto de optimismo, “qué lindo empezar el día leyendo un poema”. 7a.m. no es sobre la mañana, aunque sí es como de un despertar, es sobre la madre enferma de la voz poética, sobre el cuerpo frágil de la vejez y sobre maternar a la madre. El poema no es alegre pero me gusta la imagen de la bata y después la ternura de sostener a una madre como a un bebé, es que al final de Sharon Olds todo es más luminoso.

*

Fuera de la poesía cuidar a los padres cuando se ponen viejos no me parece un tema para romantizar, es una de las tareas de cuidado más desgastantes, y no hablo por haberlo hecho si no que vi a mi abuelo convertido en una cáscara llena de enojos, exigiéndole a mamá que le limpiara el cuerpo todo sucio, todo apestando a lo que se pudre, y el lomo de la hija como un camello con las gibas cargadas de culpa, el ceño fruncido de mi padre durante esos meses, todo contra la mujer que cuidaba a todos. Lo pienso mientras vuelvo a leer a la poeta que ilumina los rencores, perdonando siempre a sus padres, a sus maridos, a sus amantes. El poder de ahondar en la oscuridad donde lo que brilla es duro. Una piedra bajo el lodo. La superficie lisa que refracta los rayos del sol.

*

Cuando era chica le reprochaba a mi mamá haberme tendido de grande, mis amigas tenían madres que habían sido sus alumnas, a mis dos hijos chiquitos los tuve ahora entre mis cuarenta años, y siento que con ellos soy lo suficientemente madura y aún así tierna y jovial, que puedo sentarme en el piso, levantarlos con mis piernas y jugar a que son aviones. Por su parte, ellos no entienden de edades y eso me gusta, el lenguaje de los gestos, de los balbuceos llenos de ideas, las formas desprolijas de agarrarme la cara o el pelo, de montarse al cuerpo como a una colina.

*

Entre la puerta abierta del baño

y el marco, en esa ranura larga y angosta de aire,

temprano en la mañana vi ondular

la bata de invierno de mi madre como la de una bruja.

Por un rato largo ella estuvo escondida detrás

de la puerta, después salió deslizándose,

encorvada, una miniatura, cuarenta kilos, envuelta en

franela celeste, en los dedos

los zafiros que se olvidó de sacarse para dormir.

Se acercó a mí y frunció la boca

para que le diera el beso de los buenos días. Esta es la mujer que

me golpeaba - siempre fue buena besando,

intensa y embelesada. Se sienta en la silla

a mi lado, hamaca sus delicadas piernas,

me mira con un hambre llena de ternura.

Le doy una guía de pájaros del Oeste,

y grita, no puede creer que está recibiendo

todas estas especies, y en colores! Dice

que está empezando a entender: están la luna

y la poesía - y ahora están los pájaros

y la poesía - están la luna, y los pájaros,

y la poesía, y Share. Dice,

otra vez, cómo es que no supo que era a mí

a quién gestaba, ¿cómo pudo? ¿Cómo podía saber

lo orgullosa que estaría? Balancea sus pies de

bebé y me mira. Tienes la

boca más hermosa, dice, es tan

femenina y amable. Y la pera más

espléndida, tan fuerte y a la vez suave. Y después

me muestra cómo era entonar

ese Do agudo, sin esfuerzo, en

1934, alzando

los brazos en un signo de victoria. Sus ojos

medicados sin pupilas son de un azul lechoso

como los de una hechicera. La miro atentamente: mi madre

es una hechicera. Soy la hija de una hechicera - están

la música, y la luna, y los pájaros, y la poesía, y mi madre.

*

Instagram: @belenzavallo

Facebook: Belén Zavallo

Twitter: @MBelenzavallo