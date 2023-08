Anotaciones lactales

*

Podría decir que escribo con leche, algunas imaginarán lapiceras blancas como liquid paper pero yo me refiero a que es con sangre y leche en el sentido de las pulsiones que me levantan los tics de la cara, los dedos sobre las teclas. Pulso, pulso y leche. Hace tres años parí en mi adultez por segunda vez, había olvidado cómo se empezaba y a su vez un movimiento natural dominaba mi cuerpo, Francisca dos años exclusivos de teta, Pipi había tenido a mis dieciocho un año y medio, ahora Dalmiro va cinco meses. Tres años y el cuerpo parió dos veces, desgarros, puntos, peones agrietados, noches enteras sin dormir. Lo natural sin cuestionamientos. Así se mete un cráneo para salir de tu cuerpo, así en el pecho la boca, así los labios apretados para no gritar el dolor. Es la semana de la lactancia materna, entiendo el sintagma pero no cazo bien adónde se va con ese slogan.

*

Las mujeres trabajamos mucho para salir de nuestras casas y ahora que estamos bastante instaladas en el mercado laboral queremos estar adentro para poder soportar la vida. Y la vida de un mujer que decidió o le tocó ser madre es esto: detener el trabajo, dar la teta, abrazar ante el llanto, correr por el horario de jardín, apagar la hornalla, tender la ropa limpia, doblar la seca, revisar el calendario de vacunación, comprar el regalito para el cumpleaños al que invitaron al hije, saber los nombres de amigxs, maestrxs, sostener el cuerpo mientras toman el primer vaso con agua, prueban la primera fruta, refregar los bordes del cuello, encerrarse en el baño de vapor con el hijx envuelto en toallas, no faltar al trabajo o pedir el certificado médico que acredite que no durmió en toda la noche y que no sirve ni para espiar. Digo mientras vuelvo a bajarme el corpiño y acostar a mi bebé en el cochecito mientras recupero el teclado e intento no hacer ningún ruido que me lo devuelva a la falda que las mujeres que tenemos hijxs los cuidamos hasta cuando están con otrxs: niñeras, maestras, familiares. Nuestro cuerpo en un continuum permanece expectante: la leche punza en los pezones, en las sienes el recordatorio de si hizo o no caca, hizo o no el descanso, hizo o no la tarea. En la última novela publicada de Marina Mariasch, la poeta, narradora, editora y a quien tengo el increíble privilegio de sentir que acompaña mis proyectos de escritura porque es generosa, escribe: “Hay un diálogo labrado en piedra desde el principio de los tiempos, antes incluso de que se escribieran las tablas de la ley que leyó Moisés. Esas palabras ancestrales son de varón y dicen: esto es lo que puedo. A veces viene con adornos, entiendo, me duele, me encantaría, pero esto es lo que puedo. Lo que deseás, lo que pedís, lo que te gustaría es absolutamente legítimo, pero esto es lo que yo puedo. Y se retiran de la escena. Se llaman a silencio. Se van a hacer sus cosas, porque están ocupadísimos, siempre. Nos dejan entre la espada y la pared. Salimos corriendo. Hacia ellos, a conformarnos con lo que pueden, que al final de cuentas no es tan poco. A la cama, a llorar como cañerías rotas hasta que se corta el agua y quedamos secas, y nos dormimos, nos quedamos quietas, como los gatos, lamiéndonos las heridas hasta poder levantarnos. A la ventana, a tirarnos”. La cita es de Efectos personales y en la trama lo que se desenhebra es el suicidio de la madre de la narradora, no por dar la teta, por otros motivos que nunca están claros pero (mejor me callo).

*

Está de moda con la misma liviandad que poner de moda el color rosa por el furor Barbie decirle a una mujer que está loca, que se haga tratar, que es psiquiátrica. La moda violenta de los varones, que es una categoría inhumana de los hombres, el varón quiere siempre a la mujer calladita y sumida en sus virtudes de la aceptación. “Imaginate si no tuvieras niñera”, pero resulta que generalmente las horas extras de cuidadoras suplen la ausencia permanente del padre, me resulta necesario recalcar esto en conversaciones que entablamos escritoras que decidimos hacer de nuestro oficio un espacio que punce en otros, que transforme, mueva, incomode los lugares en los que se asienta que “es lo natural, lo biológico”. Leía en unas notas de Margarita García Robayo sobre la semana de la lactancia materna publicadas en la revista Anfibia el calvario culposo al que sin querer fue cayendo hace unos diez años cuando tuvo su primer hijo. Pienso en mujeres fuertes, intelectualmente preparadas, sensibles y cuestionadoras y que aún así en el desgaste epocal, en la marea feminista que ¿recupera? la soberanía de los cuerpos pero que por otro lado somete a la madre, a la sagrada madre a que sea la mejor de todas y no la que puede ser.

*

Bajo del auto después de sentar al bebé en la sillita, miro un costado del río seco, casi seco porque hay una mata de camalotes que se enredan en su superficie. Tengo los pechos flacos de amantar a demanda, hace unos días que mi bebé probó banana pero conmigo come dos cucharas y llora, entonces vuelve a la teta, la piel se me pega al hueso en las costillas. Hace unos meses me daba vergüenza que la panza tuviera rollos y que se vieran si daba de mamar sentada en la vía pública. La mamá tiene que ser muy mamá pero también estar linda, ejercitada, fuerte, bien buena tu te ves bien buena. Frente a mí el paisaje es este: barcos encallados, quietos, un agua de río que no se ve pero que está. Mis cavilaciones por lo bajo. Las anclas se escuchan por dentro.

*

